Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В Кривом Роге возобновили энергопитание критических объектов и бытовых потребителей arrow

В Кривом Роге возобновили энергопитание критических объектов и бытовых потребителей

4 февраля 2024 20:44
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Кривом Роге возобновили энергопитание критических объектов и бытовых потребителей
Энергетики ремонтируют линию электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Кривом Роге и его районе после российских обстрелов возобновлено энергопитание критической инфраструктуры и частных потребителей в воскресенье, 4 февраля. В настоящее время идет тестирование работы уцелевшего оборудования.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Читайте также:

На Криворожье возобновили электроснабжение

Отмечается, что в результате атаки российских БпЛА в субботу, 3 февраля, в Кривом Роге были экстренные отключения и обесточивания абонентов. Энергетикам удалось возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры Криворожья и бытовых потребителей.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры на пострадавших энергообъектах. Энергетики тестируют работу уцелевшего оборудования и заменяют разрушенное аварийным запасом. Как указывают в Укрэнерго, запас был сформирован в 2023 году.

"Работаем круглосуточно для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия российской вооруженной агрессии", — добавили в Укрэнерго.

Скриншот сообщения Укрэнерго
Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, захватчики атаковали Кривой Рог в ночь на субботу, 3 февраля. В результате обстрела в городе произошло два пожара и возникли проблемы с электроснабжением.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский, в воскресенье, 4 февраля, посетил Кривой Рог и провел совещание по возобновлению электро- и водоснабжения в Днепропетровской области после вражеских обстрелов. Глава государства распространил видео строительства нового водопровода в регионе.

Кривой Рог
электроэнергия
Украина
электроснабжение
Укрэнерго

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

24 января 2024

15:01 Генерал ВСУ заявил о необходимости снижения мобилизационного возраста мужчин

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

24 января 2024

19:57 Мобилизация в феврале 2024 — кого из украинских работников могут забронировать

23 января 2024

09:55 Лунин летом присоединится к новому клубу — что известно о трансфере

24 января 2024

23:58 Мобилизация в Украине — какие изменения ждут юношей с 18 лет

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме