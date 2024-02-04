В Кривом Роге возобновили энергопитание критических объектов и бытовых потребителей

Энергетики ремонтируют линию электропередач. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Кривом Роге и его районе после российских обстрелов возобновлено энергопитание критической инфраструктуры и частных потребителей в воскресенье, 4 февраля. В настоящее время идет тестирование работы уцелевшего оборудования.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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Отмечается, что в результате атаки российских БпЛА в субботу, 3 февраля, в Кривом Роге были экстренные отключения и обесточивания абонентов. Энергетикам удалось возобновить электроснабжение объектов критической инфраструктуры Криворожья и бытовых потребителей.

В настоящее время продолжаются работы по восстановлению инфраструктуры на пострадавших энергообъектах. Энергетики тестируют работу уцелевшего оборудования и заменяют разрушенное аварийным запасом. Как указывают в Укрэнерго, запас был сформирован в 2023 году.

"Работаем круглосуточно для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия российской вооруженной агрессии", — добавили в Укрэнерго.

Скриншот поста Укрэнерго

Напомним, захватчики атаковали Кривой Рог в ночь на субботу, 3 февраля. В результате обстрела в городе произошло два пожара и возникли проблемы с электроснабжением.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский, в воскресенье, 4 февраля, посетил Кривой Рог и провел совещание по возобновлению электро- и водоснабжения в Днепропетровской области после вражеских обстрелов. Глава государства распространил видео строительства нового водопровода в регионе.