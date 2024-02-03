У Кривому Розі пролунав потужний вибух — на місці виникла сильна пожежа

Пожежник біжить біля палаючого авто. Фото ілюстративне: ДСНС

У Кривому Розі у суботу, 3 лютого, панує справжній Армагеддон. Після потужного вибуху в місті щось дуже горить. Вогонь видно мешканцям кількох районів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Місцеві жителі повідомляють, що у місті було чути потужний вибух. Після цього виникла сильна пожежа та полум'я видно з різних точок населеного пункту.

Місцеві Telegram-канали стверджують, що пожежа не пов'язана з бойовими діями чи прильотами.

Наразі з'ясовуються подробиці та наслідки інциденту.

Пожежа у Кривому Розі. Фото: Типовий Кривий Ріг

Пожежа у Кривому Розі. Фото: Типовий Кривий Ріг

Пожежа у Кривому Розі. Фото: Перший Міський

Нагадаємо, у Росії заявили, що місто Волгоград 3 лютого атакували безпілотники. НПЗ, де сталася пожежа, знаходиться у Червоноармійському районі Волгограда. За даними російських телеграм-каналів, спалахнув російський завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Додамо, загарбники атакували Кривий Ріг у ніч проти суботи, 3 лютого. Внаслідок обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.