В Кривом Роге раздался мощный взрыв — на месте возник сильный пожар

Пожарный бежит возле горящего авто. Фото иллюстративное: ГСЧС

В Кривом Роге в субботу, 3 февраля царит настоящий Армагеддон. После мощного взрыва, в городе что-то очень сильно горит. Огонь виден жителям нескольких районов.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Мощный пожар в Кривом Роге

Местные жители сообщают, что в городе был слышен мощный взрыв. После этого возник сильный пожар и пламя видно с разных точек населенного пункта.

Местные Telegram-каналы утверждают, что пожар не связан с боевыми действиями или прилетами.

Сейчас выясняются подробности и последствия инцидента.

Пожар в Кривом Роге. Фото: Типичный Кривой Рог

Пожар в Кривом Роге. Фото: Типичный Кривой Рог

Пожар в Кривом Роге. Фото: Перший Міський

Напомним, в России заявили, что город Волгоград 3 февраля атаковали беспилотники. НПЗ, где произошел пожар, находится в Красноармейском районе Волгограда. По данным российских телеграм-каналов, загорелся российский завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Добавим, захватчики атаковали Кривой Рог в ночь на субботу, 3 февраля. В результате обстрела в городе произошло два пожара и возникли проблемы с электроснабжением.