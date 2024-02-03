В Кривом Роге раздался мощный взрыв — на месте возник сильный пожар
В Кривом Роге в субботу, 3 февраля царит настоящий Армагеддон. После мощного взрыва, в городе что-то очень сильно горит. Огонь виден жителям нескольких районов.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Мощный пожар в Кривом Роге
Местные жители сообщают, что в городе был слышен мощный взрыв. После этого возник сильный пожар и пламя видно с разных точек населенного пункта.
Местные Telegram-каналы утверждают, что пожар не связан с боевыми действиями или прилетами.
Сейчас выясняются подробности и последствия инцидента.
Напомним, в России заявили, что город Волгоград 3 февраля атаковали беспилотники. НПЗ, где произошел пожар, находится в Красноармейском районе Волгограда. По данным российских телеграм-каналов, загорелся российский завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".
Добавим, захватчики атаковали Кривой Рог в ночь на субботу, 3 февраля. В результате обстрела в городе произошло два пожара и возникли проблемы с электроснабжением.
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