У Кривому Розі помер хлопчик після видалення зуба — розпочато розслідування

Стоматологи лікують зуби хлопчику. Ілюстративне фото: shutterstock.com

Співробітники прокуратури розпочали кримінальне розслідування за фактом смерті дитини у Кривому Розі. Хлопчик загинув після видалення зуба стоматологами в одній з лікарень міста.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора в понеділок, 5 лютого.

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Розслідування прокуратури за фактом смерті хлопчика після видалення зуба

Як відомо, 4 лютого 2024 року відбувалася стоматологічна операція з видалення зуба хлопчика під дією місцевого наркозу.

"Вдома дитині стало зле. Його було госпіталізовано до лікарні. Наступного дня хлопчик помер у реанімаційному відділенні", — вказали в прокуратурі.

Головна лікарка лікарні Олена Климович заявила, що пацієнтові робили алергопроби на анестетики перед процедурою. Негативної реакції на препарати виявлено не було.

За процесуального керівництва Криворізької центральної окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні про загибель хлопчика, смерть якого настала після видалення зуба у лікарні на Дніпровщині.

"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого неналежного виконання професійних обов'язків медпрацівниками, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітній дитині", — йдеться в повідомленні Офісу Генпрокурора.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, в місті Здолбунів на Рівненщині, померла жінка під час візиту до стоматолога. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини цієї події.

Додамо, у Львові п'ятирічний хлопчик з 8 грудня перебував у комі після лікування зубів під загальною анестезією. Проте вже 13 січня він помер у лікарні.