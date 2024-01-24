На Рівненщині під час візиту до стоматолога померла жінка — що кажуть у поліції
В місті Здолбунів, що в Рівненській області, померла жінка під час візиту до стоматолога. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини цієї події.
Про це повідомляє пресслужба Поліції Рівненської області.
Як це сталося
Зазначається, що такий випадок стався 19 січня близько 18:40. Поліції надійшло повідомлення, що померла 50-річна жінка під час лікування зубів в приватній стоматологічній клініці.
"Попередньо поліцейські з’ясували, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання: медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім вони не дали результату. На жаль, жінка померла", — йдеться у повідомленні.
Розслідування цього інциденту
Під час того, як правоохоронці оглядали місце події, вони вилучили речові докази, які є важливими під час розгляду справи.
Тому в межах кримінального провадження буде проведено низку експертиз, серед якої і судово-медична, за допомогою якої вдасться встановити, що стало причиною смерті 50-річної жінки.
Нагадаємо, у Львові п'ятирічний хлопчик з 8 грудня перебував у комі після лікування зубів під загальною анестезією. Проте вже 13 січня він помер у лікарні.
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