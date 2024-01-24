На Рівненщині під час візиту до стоматолога померла жінка — що кажуть у поліції

Відділення екстреної медичної допомоги. Ілюстративне фото: УНІАН

В місті Здолбунів, що в Рівненській області, померла жінка під час візиту до стоматолога. Наразі поліцейські з'ясовують всі обставини цієї події.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Рівненської області.

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Як це сталося

Зазначається, що такий випадок стався 19 січня близько 18:40. Поліції надійшло повідомлення, що померла 50-річна жінка під час лікування зубів в приватній стоматологічній клініці.

"Попередньо поліцейські з’ясували, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання: медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім вони не дали результату. На жаль, жінка померла", — йдеться у повідомленні.

Розслідування цього інциденту

Під час того, як правоохоронці оглядали місце події, вони вилучили речові докази, які є важливими під час розгляду справи.

Тому в межах кримінального провадження буде проведено низку експертиз, серед якої і судово-медична, за допомогою якої вдасться встановити, що стало причиною смерті 50-річної жінки.

Скриншот допису з Facebook Поліції Рівненської області

Нагадаємо, у Львові п'ятирічний хлопчик з 8 грудня перебував у комі після лікування зубів під загальною анестезією. Проте вже 13 січня він помер у лікарні.