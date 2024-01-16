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У Коломиї попрощалися з 5-річним хлопчиком, який впав у кому і помер

16 січня 2024 14:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Коломиї попрощалися з 5-річним хлопчиком, який впав у кому і помер
Жінка плаче над тілом маленького Велеса. Фото: Суспільне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні, 16 січня, у Коломиї Івано-Франківської області відбулося прощання з 5-річним Велесом Пашником. Він перебував у комі після видалення молочних зубів під загальним наркозом. Дитина померла, так і не прийшовши до тями.

Про це пише Суспільне.

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Попрощатися з маленьким Велесом Пашником прийшли рідні, друзі, сусіди й містяни.

"Розповідали, що у Велеса боліли зубки. Батьки боялися його везти, бо хлопчик плакав. Не хотів лікувати. Нарадили їм, що можна так витягнути зубчики, без проблем. Ніхто не думав ніколи, що так станеться. Що це будуть його останні зубчики", — сказала тітка батька Велеса Пашника Світлана Матвієнко.

Світлана Матвієнко розповіла, що лікарі з самого початку давали дуже мало шансів, що дитину вдасться врятувати, проте рідні до останнього вірили, сподівалися, що хлопчик видужає.

"Молилися всі: і рідні, і друзі. Всі-всі. Надіялися і молилися, але нічого не допомогло. Все чекала, телефонувала: "Як там? Може, вже оченята розплющив? Може, говорить?", — сказала родичка сім'ї Пашників.

Рідні до останнього вірили, що Велес одужає

Прабабуся Велеса Ірина Іванюк згадує, що онук ніколи не хворів. Велес був веселим хлопчиком, ніколи ні на що не скаржився. А тепер — така біда.

"Коли Велес лежав у лікарні, ми весь час, кожного дня передзвонювалися, чи реагує. Дитина понад 35 діб пролежала під тими апаратами", — розповіла бабуся.

 

Про смерть дитини повідомив батько хлопчика. 5-річний Велес Пашник перебував у глибокій комі з 8 грудня.

хлопчик
Квіти, іграшки і хрест біля труни. Фото: Суспільне
помер
Поховальна процесія. Фото: Суспільне
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Батьки біля труни маленького Велеса. Фото: Суспільне

Нагадуємо, що у Львові п'ятирічний хлопчик з 8 грудня перебував у комі після лікування зубів під загальною анестезією. Стало відомо, що 13 січня він помер у лікарні.

Раніше ми розповідали, що український музикант Віктор Пашник повідомив, що його 5-річний син впав у кому. Причиною цього лиха стало видалення молочних зубів.

смерть
діти
Україна
Івано-Франківська область
похорон

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