Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В Коломыи простились с 5-летним мальчиком, который впал в кому и скончался arrow

В Коломыи простились с 5-летним мальчиком, который впал в кому и скончался

16 января 2024 14:26
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Коломыи простились с 5-летним мальчиком, который впал в кому и скончался
Женщина плачет над телом маленького Велеса. Фото: Суспільне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня, 16 января, в Коломне Ивано-Франковской области состоялось прощание с 5-летним Велесом Пашником. Он находился в коме после удаления молочных зубов под общим наркозом. Ребенок умер, так и не приходя в сознание.

Об этом пишет Суспільне.

Читайте также:

Велес умер, не выйдя из комы

Проститься с маленьким Велесом Пашником пришли родные, друзья, соседи и горожане.

"Рассказывали, что у Велеса болели зубки. Родители боялись его везти, потому что мальчик плакал. Не хотел лечить. Посоветовали им, что можно так вытащить зубчики, без проблем. Никто не думал никогда, что так произойдет. Что это будут его последние зубчики", — сказала тетя отца Велеса Пашника Светлана Матвиенко.

Светлана Матвиенко рассказала, что врачи изначально давали очень мало шансов, что ребенка удастся спасти, однако родные до последнего верили, надеялись, что мальчик поправится.

"Молились все: и родные, и друзья. Все-все. Надеялись и молились, но ничего не помогло. Все ждала, звонила по телефону: "Как там? Может, уже глазки открыл? Может, говорит?", — сказала родственница семьи Пашников.

Родные до последнего верили, что Велес поправится

Прабабушка Велеса Ирина Иванюк вспоминает, что внук никогда не болел. Велес был веселым мальчиком, никогда ни на что не жаловавшийся. А теперь такая беда.

"Когда Велес лежал в больнице, мы все время, каждый день перезванивались, реагирует ли. Ребенок более 35 суток пролежал под этими аппаратами", — рассказала бабушка.

О смерти ребенка сообщил отец мальчика. 5-летний Велес Пашник находился в глубокой коме с 8 декабря.

мальчик
Цветы, игрушки и крест возле гроба. Фото: Суспільне
умер
Погребальная процессия. Фото: Суспільне
похорон
Родители у гроба маленького Велеса. Фото: Суспільне

Напомним, что во Львове пятилетний мальчик с 8 декабря находился в коме после лечения зубов под общей анестезией. Стало известно, что 13 января он скончался в больнице.

Ранее мы рассказывали, что украинский музыкант Виктор Пашник сообщил, что его 5-летний сын впал в кому. Причиной этого несчастья стало удаление молочных зубов.

смерть
дети
Украина
Ивано-Франковская область
похороны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

Актуальное по теме