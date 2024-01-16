В Коломыи простились с 5-летним мальчиком, который впал в кому и скончался

Женщина плачет над телом маленького Велеса. Фото: Суспільне

Сегодня, 16 января, в Коломне Ивано-Франковской области состоялось прощание с 5-летним Велесом Пашником. Он находился в коме после удаления молочных зубов под общим наркозом. Ребенок умер, так и не приходя в сознание.

Об этом пишет Суспільне.

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Проститься с маленьким Велесом Пашником пришли родные, друзья, соседи и горожане.

"Рассказывали, что у Велеса болели зубки. Родители боялись его везти, потому что мальчик плакал. Не хотел лечить. Посоветовали им, что можно так вытащить зубчики, без проблем. Никто не думал никогда, что так произойдет. Что это будут его последние зубчики", — сказала тетя отца Велеса Пашника Светлана Матвиенко.

Светлана Матвиенко рассказала, что врачи изначально давали очень мало шансов, что ребенка удастся спасти, однако родные до последнего верили, надеялись, что мальчик поправится.

"Молились все: и родные, и друзья. Все-все. Надеялись и молились, но ничего не помогло. Все ждала, звонила по телефону: "Как там? Может, уже глазки открыл? Может, говорит?", — сказала родственница семьи Пашников.

Родные до последнего верили, что Велес поправится

Прабабушка Велеса Ирина Иванюк вспоминает, что внук никогда не болел. Велес был веселым мальчиком, никогда ни на что не жаловавшийся. А теперь такая беда.

"Когда Велес лежал в больнице, мы все время, каждый день перезванивались, реагирует ли. Ребенок более 35 суток пролежал под этими аппаратами", — рассказала бабушка.

О смерти ребенка сообщил отец мальчика. 5-летний Велес Пашник находился в глубокой коме с 8 декабря.

Цветы, игрушки и крест возле гроба. Фото: Суспільне

Погребальная процессия. Фото: Суспільне

Родители у гроба маленького Велеса. Фото: Суспільне

Напомним, что во Львове пятилетний мальчик с 8 декабря находился в коме после лечения зубов под общей анестезией. Стало известно, что 13 января он скончался в больнице.

Ранее мы рассказывали, что украинский музыкант Виктор Пашник сообщил, что его 5-летний сын впал в кому. Причиной этого несчастья стало удаление молочных зубов.