Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В Ровенской области во время визита к стоматологу умерла женщина — что говорят в полиции arrow

В Ровенской области во время визита к стоматологу умерла женщина — что говорят в полиции

24 января 2024 19:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Ровенской области во время визита к стоматологу умерла женщина — что говорят в полиции
Отделение экстренной медицинской помощи. Иллюстративное фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В городе Здолбунов, что в Ровенской области, умерла женщина во время визита к стоматологу. Полицейские выясняют все обстоятельства этого события.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Ровенской области.

Читайте также:

Как это произошло

Отмечается, что такой случай произошел 19 января около 18:40. Полиции поступило сообщение о том, что умерла 50-летняя женщина во время лечения зубов в частной стоматологической клинике.

"Предварительно полицейские выяснили, что жительница села Здолбица лечила зубы с использованием седации. После введения препаратов у нее остановилось дыхание: медики пытались провести реанимационные мероприятия, впрочем, они не дали результата. К сожалению, женщина умерла", — говорится в сообщении.

Расследование этого инцидента

Во время того, как правоохранители осматривали место происшествия, они изъяли вещественные доказательства, которые есть важными во время рассмотрения дела.

Поэтому в рамках уголовного производства будет проведено ряд экспертиз, среди которых и судебно-медицинская, с помощью которой удастся установить, что стало причиной смерти 50-летней женщины.

смерть женщины в Ровенской области во время визита к стоматологу
Скриншот сообщения из Facebook Полиции Ровенской области

Напомним, во Львове пятилетний мальчик с 8 декабря находился в коме после лечения зубов под общей анестезией. Однако 13 января он скончался в больнице.

смерть
больницы
скорая помощь
полиция
Ровенская область
лечение
зубы
стоматолог

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме