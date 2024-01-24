В Ровенской области во время визита к стоматологу умерла женщина — что говорят в полиции

Отделение экстренной медицинской помощи. Иллюстративное фото: УНИАН

В городе Здолбунов, что в Ровенской области, умерла женщина во время визита к стоматологу. Полицейские выясняют все обстоятельства этого события.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Ровенской области.

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Как это произошло

Отмечается, что такой случай произошел 19 января около 18:40. Полиции поступило сообщение о том, что умерла 50-летняя женщина во время лечения зубов в частной стоматологической клинике.

"Предварительно полицейские выяснили, что жительница села Здолбица лечила зубы с использованием седации. После введения препаратов у нее остановилось дыхание: медики пытались провести реанимационные мероприятия, впрочем, они не дали результата. К сожалению, женщина умерла", — говорится в сообщении.

Расследование этого инцидента

Во время того, как правоохранители осматривали место происшествия, они изъяли вещественные доказательства, которые есть важными во время рассмотрения дела.

Поэтому в рамках уголовного производства будет проведено ряд экспертиз, среди которых и судебно-медицинская, с помощью которой удастся установить, что стало причиной смерти 50-летней женщины.

Скриншот сообщения из Facebook Полиции Ровенской области

Напомним, во Львове пятилетний мальчик с 8 декабря находился в коме после лечения зубов под общей анестезией. Однако 13 января он скончался в больнице.