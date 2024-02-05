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В Кривом Роге умер мальчик после удаления зуба — начато расследование

5 февраля 2024 18:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Кривом Роге умер мальчик после удаления зуба — начато расследование
Стоматологи лечат зубы мальчику. Иллюстративное фото: shutterstock.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сотрудники прокуратуры начали уголовное расследование по факту смерти ребенка в Кривом Роге. Мальчик погиб после удаления зуба стоматологами в одной из больниц города.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора в понедельник, 5 февраля.

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Расследование прокуратуры по факту смерти мальчика после удаления зуба

Как известно, 4 февраля 2024 происходила стоматологическая операция по удалению зуба мальчика под действием местного наркоза.

"Дома ребенку стало плохо. Он был госпитализирован в больницу. На следующий день мальчик умер в реанимационном отделении", — указали в прокуратуре.

Главный врач больницы Елена Климович заявила, что пациенту делали аллергопробы на анестетики перед процедурой. Отрицательной реакции на препараты обнаружено не было.

При процессуальном руководстве Криворожской центральной окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству о гибели мальчика, смерть которого наступила после удаления зуба в больнице на Днепровщине.

"Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медработниками, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетнему ребенку", — говорится в сообщении Офиса Генпрокурора.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в городе Здолбунов Ровенской области, умерла женщина во время визита к стоматологу. Полицейские выясняют все обстоятельства этого события.

Добавим, во Львове пятилетний мальчик с 8 декабря находился в коме после лечения зубов под общей анестезией. Однако уже 13 января он скончался в больнице.

Кривой Рог
смерть
больницы
Украина
Офис генерального прокурора
Днепропетровская область
прокуратура
ребенок
зубы

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