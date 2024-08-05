Росія нагородить педагогів-колаборантів із окупованих територій України

Урок в школі на ТОТ України. Фото: росЗМІ

У Кремлі відзначать вчителів, які зрадили Україну та своєю діяльністю намагаються утвердити "русский мир" на тимчасово окупованих територіях. Серед володарів відзнаки — семеро вчителів з квазіутворення "ЛНР".

Про це повідомили у Центрі національного спротиву в понеділок, 5 серпня.

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За даними "Спротиву", це запроданці із тимчасово окупованих Луганська, Краснодону, Стаханова, Антрациту, села Чмирівка (Старобільський район), смт Родаково (Слов’яносербський район) та Ясенівський (Ровеньки).

А ще — дев’ять педагогів-пропагандистів із ТО Донеччини, троє — із Запоріжжя та два — із Херсонщини.

"Нагадуємо — співпраця з ворогом є державною зрадою. За такий злочин передбачено найсуворіше покарання і нікому не вдасться вислизнути із рук правосуддя", — пише "Спротив".