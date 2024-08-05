Урок в школе на ТОТ Украины. Фото: росСМИ

В Кремле отметят учителей, предавших Украину и своей деятельностью пытающихся утвердить "русский мир" на временно оккупированных территориях. Среди обладателей отличия - семеро учителей по квазиобразованию "ЛНР".

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления ("Спротив") в понедельник, 5 августа.

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По данным "Спротиву", это предатели из временно оккупированных Луганска, Краснодона, Стаханова, Антрацита, села Чмировка (Старобельский район), пгт Родаково (Славяносербский район) и Ясенивский (Ровеньки).

А еще девять педагогов-пропагандистов из ТО Донетчины, трое — из Запорожья и два — из Херсона.

"Напоминаем — сотрудничество с врагом является государственной изменой. За такое преступление предусмотрено строжайшее наказание и никому не удастся ускользнуть из рук правосудия" , — пишет "Спротив".