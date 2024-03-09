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У Кореї лікарі пересадили жінці надруковану на 3D-принтері трахею

9 березня 2024 07:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Кореї лікарі пересадили жінці надруковану на 3D-принтері трахею
Лікарі проводять операцію. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Команда вчених, лікарів та інженерів у столиці Кореї Сеулі провели першу у світі операцію з трансплантації надрукованої на 3D-принтері трахеї 50-річній жінці. Пацієнтка втратила частину цього органу після операції з видалення раку щитоподібної залози.

Про це повідомляє британський науково-популярний журнал BBC Science Focus у четвер, 7 березня. 

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З чого складається трахея, надрукована на 3D-принтері

Для побудови нової трахеї медики взяли невелику кількість стовбурових та хрящових клітин від інших людей. Ці клітини лишилися від лікування в них закладеності носа та після операції на носовій перегородці.

"По суті, новий орган пацієнта побудований із хряща та слизової оболонки (волога оболонка, яку ви маєте в деяких органах і порожнинах тіла, таких як легені та ніс)", — зазначили в матеріалі.

Крім того, надрукована трахея складається з полікапролактона (PCL) для структурної підтримки та біочорнила, яке складається з живих клітин. На жаль, PCL має термін придатності 5 років, опісля він розкладається, однак вчені впевнені, що за цей час в жінки відновиться своя трахея.

Як вчені видрукували трахею на 3D-принтері

"Розміри трахеї повинні відповідати пацієнту. Спочатку команда зібрала дані КТ та МРТ пацієнта, щоб спроєктувати їх так, щоб вони ідеально відповідали. У цьому випадку довжина трахеї не повинна перевищувати 5 см", — зазначили у виданні.

Щоб видрукувати трахею знадобилося два тижні, операції з трансплантації тривала півдня. Наразі пацієнтка почувається добре і йде на поправку, та лікарі досі спостерігають за нею.

Чи можна на 3D-принтері друкувати різні органи

Принтер створила компанія T&R Biofab спеціально для лікарні Святої Марії в Сеулі, де жінці робили операцію. Пристрій спеціалізується на друку порожнистих трубчастих структур із високоточною технологією, тобто для друку чогось іншого його не застосуєш. Однак розробники запевняють, що ймовірно розширять своє виробництво в майбутньому.

"Хоча ще надто рано говорити про те, що 3D-біодрук може стати вирішенням нинішньої нестачі органів для трансплантації, це безумовно збільшує надії частково розв'язати проблему для деяких органів, певних показань або принаймні може заповнити прогалину між класичними медичними пристроями і трансплантацією органів", — наголосив керівник відділу наукової стратегії T&R Biofab доктор Пауло Маріньо в коментарі BBC Science Focus.

Нагадаємо, що 62-річний німець здійснив 217 щеплень проти COVID-19, ігноруючи медичні рекомендації. Відомо, що з ним сталося.

Також ми писали, що у Львові з ока 43-річного чоловіка медики витягнули 11-сантиметрового гельмінта. Паразит "оселився" в організмі чоловіка після укусу комара.

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