В Корее врачи пересадили женщине напечатанную на 3D-принтере трахею

Врачи проводят операцию. Фото: freepik.com

Команда ученых, врачей и инженеров в столице Кореи Сеули провела первую в мире операцию по трансплантации напечатанной на 3D-принтере трахеи 50-летней женщине. Пациентка потеряла часть этого органа после операции по удалению рака щитовидки.

Об этом сообщает британский научно-популярный журнал BBC Science Focus в четверг, 7 марта.

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Для постройки новой трахеи медики взяли небольшое количество стволовых и хрящевых клеток от других людей. Эти клетки остались от лечения заложенности носа и после операции на носовой перегородке.

"По сути, новый орган пациента построен из хряща и слизистой оболочки (влажная оболочка, которую вы имеете в некоторых органах и полостях тела, таких как легкие и нос)", — отметили в материале.

Кроме того, напечатанная трахея состоит из поликапролактона (PCL) для структурной поддержки и биочернил, состоящих из живых клеток. К сожалению, PCL имеет срок годности 5 лет, после он разлагается, однако ученые уверены, что за это время у женщины восстановится своя трахея.

Как ученые распечатали трахею на 3D-принтере

"Размеры трахеи должны соответствовать пациенту. Сначала команда собрала данные КТ и МРТ пациента, чтобы спроектировать их так, чтобы они идеально соответствовали. В этом случае длина трахеи не должна превышать 5 см", — отметили в издании.

Чтобы напечатать трахею, понадобилось две недели, операция по трансплантации длилась полдня. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и идет на поправку, но врачи до сих пор наблюдают за ней.

Можно ли на 3D-принтере печатать разные органы

Принтер создала компания T&R Biofab специально для больницы Святой Марии в Сеуле, где женщине делали операцию. Устройство специализируется на печати полых трубчатых структур с высокоточной технологией, то есть для печати чего-либо другого его не применишь. Однако разработчики уверяют, что, вероятно, расширят свое производство в будущем.

"Хотя еще слишком рано говорить о том, что 3D-биопечать может стать решением нынешней нехватки органов для трансплантации, это, безусловно, увеличивает надежды частично решить проблему для некоторых органов, определенных показаний или по крайней мере может восполнить пробел между классическими медицинскими устройствами и трансплантацией органов", — подчеркнул руководитель отдела научной стратегии T&R Biofab доктор Пауло Мариньо в комментарии BBC Science Focus.

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