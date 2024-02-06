У колишній резиденції Януковича тренують собак для ЗСУ і ветеранів, — DW

Тренування собаки на території Межигір'я в кінологічному центрі "Антеус". Фото: скриншот

У колишній резиденції президента-втікача Віктора Януковича у Межигірʼї, що на Київщині, тренують собак для бійців Збройних сил України та ветеранів. Чотирилапих навчають визначати на запах наявність вибухівки, допомагати постраждалим внаслідок бойових дій та багато чому іншому.

Про це повідомляє DW Українською в YouTube у суботу, 3 лютого.

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Виховання собак

Через велику кількість військових та цивільних, які внаслідок повномасштабної російської агресії втратили зір, значно зріс попит на собак-поводирів. Тварин для кожного індивідуально починають тренувати ще від народження, для чого потрібен рік. Коштує така послуга щонайменше 200 000 грн.

Наразі в Україні немає державної програми в цій галузі, тому офіційну сертифікацію вихованці кінологічного центру "Антеус" отримують за кордоном. Однак на це йде чимало часу. Також центр виховує не лише поводирів, а й саперів, розвідників та охоронців, яких потім передають українським військовим.

Як живе "Антеус" зараз

"Антеус" вже двічі він потрапляв під ворожий ракетний обстріл, та, на щастя, всі лишилися живі. За словами керівника Миколи Гаруса, заклад на порозі виживання, адже харчування закуповують завдяки волонтерам та небайдужим організаціям.

"Ми працюємо за ідею. Ми працюємо за те, щоби наше напрацювання приносило користь суспільству, не чиновникам, не політикам", — наголосив Микола Гарус.

Наразі українські ветерани Владислав Єщенко та Іван Сорока, що втратили на війні зір та прийшли сюди обрати собі собаку-поводиря, хочуть підтримати заклад збором коштів та залучити небайдужих спонсорів з-за кордону.

Розміновування України

Нагадаємо, що уряд ухвалив постанову в п'ятницю, 2 лютого, завдяки якій буде створено єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, гуманітарне розмінування є важливим напрямком для відновлення та економіки нашої держави.

Також ми повідомляли, що в Харківській ОВА розповіли, скільки вдалося розмінувати гектарів територій. Для цього саперам знадобився тиждень.