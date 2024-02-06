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В бывшей резиденции Януковича тренируют собак для ВСУ и ветеранов, — DW

6 февраля 2024 00:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В бывшей резиденции Януковича тренируют собак для ВСУ и ветеранов, — DW
Тренировка собаки на территории Межгорья в кинологическом центре "Антеус". Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В бывшей резиденции президента-беглеца Виктора Януковича в Межигорье Киевской области тренируют собак для бойцов Вооруженных сил Украины и ветеранов. Четвероногих учат определять на запах наличие взрывчатки, помогать пострадавшим в результате боевых действий и многому другому.

Об этом сообщает DW Українською на YouTube в субботу, 3 февраля.

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Воспитание собак

Из-за большого количества военных и гражданских, которые в результате полномасштабной российской агрессии потеряли зрение, значительно вырос спрос на собак-поводырей. Животных для каждого индивидуально начинают тренировать еще с рождения, для чего нужен год. Стоит такая услуга не менее 200 000 грн.

Пока в Украине нет государственной программы в этой области, поэтому официальную сертификацию воспитанники кинологического центра "Антеус" получают за границей. Однако на это уходит немало времени. Также центр воспитывает не только поводырей, но и саперов, разведчиков и охранников, которых затем передают украинским военным.

Как живет "Антеус" сейчас

"Антеус" уже дважды попадал под вражеский ракетный обстрел, но, к счастью, все остались живы. По словам руководителя Николая Гаруса, заведение на пороге выживания, ведь питание закупают благодаря волонтерам и неравнодушным организациям.

"Мы работаем за идею. Мы работаем за то, чтобы наша наработка приносила пользу обществу, не чиновникам, не политикам", — подчеркнул Николай Гарус.

Сейчас украинские ветераны Владислав Ещенко и Иван Сорока, потерявшие на войне зрение и пришедшие сюда выбрать себе собаку-поводыря, хотят поддержать заведение сбором средств и привлечь неравнодушных спонсоров из-за границы.

Разминирование Украины

Напомним, что правительство приняло постановление в пятницу, 2 февраля, благодаря которому будет создан единый подход к сертификации операторов противоминной деятельности. По словам премьера Дениса Шмыгаля, гуманитарное разминирование является важным направлением восстановления и экономики нашего государства.

Также мы сообщали, что в Харьковской ОВА рассказали, сколько удалось разминировать гектаров территорий. Для этого саперам понадобилась неделя.

ВСУ
животные
Киевская область
ветераны
военные
Межигорье
собака

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