У Китаї знайшли найбільше в Азії родовище літію — майже мільйон тонн

Запаси літієвих руд в Китаї. Фото: Сіньхуа

У Китаї виявили майже мільйон тонн запасів літієвих руд. Наразі це родовище є найбільшим в Азії джерелом мономерних літієвих руд пегматитового типу.

Про це 8 лютого повідомило інформаційне агентство Сіньхуа із посиланням на пресслужбу міністерства природних ресурсів Китаю.

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В агенстві розповіли, що запаси літієвих руд були знайдені в провінції Сичуань на південному заході Китаю. Це родовище виявилося найбільшим у Азії джерелом мономерних літієвих руд пегматитового типу.

У Міністерстві природних ресурсів Китаю кажуть, що й надалі просуватимуть видобуток літію, збільшення постачання цієї руди та стимулюватиме розвиток ринку видобутку цього металу.

Де використовують літій

Літій — це хімічний елемент, м'який лужний метал сріблясто-білого кольору. Літій іноді називають "білим золотом", адже цей метал став ключовим для цілого ряду економічних галузей. Китай — один із основних його постачальників у світі.

Він потрібен зокрема і для виготовлення літієвих батарей, які своєю чергою є складовою величезної кількості техніки, від ноутбуків до електрокарів, літій-іонних акумуляторів та сонячних батарей.

Запаси літію розподілені на Землі нерівномірно. Його основними видобувачами є Аргентина, Болівія, Чилі, Австралія, Китай та США.

Літій в Україні

В Україні теж є кілька розвіданих родовищ руд цього металу, а його обсяги можуть сягати мільйонів тонн. Однак його не видобувають. Наразі причини різні: від технічних можливостей до бойових дій на території України.

Загалом, в нашій країні є чотири розвіданих родовища затребуваного і популярного металу:

Полохівське родовище (це родовище є найбільшим в Україні і знаходиться у Кіровоградській області. Там розташовані три рудні тіла, але проблема в тому, що літієві руди залягають на чималенькій глибині. Для видобутку потрібно знімати величезну кількість осадових порід потужністю 60-100 метрів);

(це родовище є найбільшим в Україні і знаходиться у Кіровоградській області. Там розташовані три рудні тіла, але проблема в тому, що літієві руди залягають на чималенькій глибині. Для видобутку потрібно знімати величезну кількість осадових порід потужністю 60-100 метрів); Ділянка "Добра" (це родовище знаходиться неподалік Полохівського, теж у Кіровоградській області. У ньому літієві руди сполучаються з рудами інших елементів: тантала, ніобія, рубідія, цезія, берилія, вольфрама, олова. У невеликих кількостях тут трапляється і золота руда. Що ж до літію, він тут залягає у вигляді петалітових та сподуменових руд. А це дуже ускладнює і здорожчує виробництво);

(це родовище знаходиться неподалік Полохівського, теж у Кіровоградській області. У ньому літієві руди сполучаються з рудами інших елементів: тантала, ніобія, рубідія, цезія, берилія, вольфрама, олова. У невеликих кількостях тут трапляється і золота руда. Що ж до літію, він тут залягає у вигляді петалітових та сподуменових руд. А це дуже ускладнює і здорожчує виробництво); Шевченківське родовище (це родовище розташоване на північному заході Донецької області, на якій ідуть активні бої, і неподалік лінія фронту. Тож це перша складність у роботі з ним. Інша — у цього родовища досить сильна обводненість, тож, якщо будувати шахту, доведеться відкачувати багато води);

(це родовище розташоване на північному заході Донецької області, на якій ідуть активні бої, і неподалік лінія фронту. Тож це перша складність у роботі з ним. Інша — у цього родовища досить сильна обводненість, тож, якщо будувати шахту, доведеться відкачувати багато води); "Крута балка" (це невелике родовище розташоване на півдні Запорізької області. Складності можуть бути через те, що воно виглядає як маленький кар’єр на березі річки Берда, а згори розташований дачний масив — частина цих будинків може мати ділянки, які входять до складу земель цього родовища).

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