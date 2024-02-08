В Китае нашли крупнейшее в Азии месторождение лития — почти миллион тонн

Запасы литиевых руд в Китае. Фото: Синьхуа

В Китае обнаружили около миллиона тонн запасов литиевых руд. Сейчас это месторождение есть самым крупным в Азии источником мономерных литиевых руд пегматитового типа.

Об этом 8 февраля сообщило информационное агентство Синьхуа со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов Китая.

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В агентстве рассказали, что запасы литиевых руд были обнаружены в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Это месторождение оказалось самым крупным в Азии источником мономерных литиевых руд пегматитового типа.

В Министерстве природных ресурсов Китая говорят, что и дальше будут продвигать добычу лития, увеличение поставок этой руды и стимулировать развитие рынка добычи этого металла.

Где используют литий

Литий — это химический элемент, мягкий щелочной металл серебристо-белого цвета. Литий иногда называют "белым золотом", ведь этот металл стал ключевым для целого ряда экономических отраслей. Китай — один из основных его поставщиков в мире.

Он нужен в частности и для изготовления литиевых батарей, которые в свою очередь являются составной частью огромного количества техники, от ноутбуков до электрокаров, литий-ионных аккумуляторов и солнечных батарей.

Запасы лития распределены на Земле неравномерно. Его основными добытчиками являются Аргентина, Боливия, Чили, Австралия, Китай и США.

Литий в Украине

В Украине тоже несколько разведанных месторождений руд этого металла, а его объемы могут достигать миллионов тонн. Однако его не добывают. Пока причины разные: от технических возможностей до боевых действий на территории Украины.

В общем, в нашей стране есть четыре разведанных месторождения востребованного и популярного металла:

Полохивское месторождение (это месторождение является наибольшим в Украине и находится в Кировоградской области. Там расположены три рудных тела, но проблема в том, что литиевые руды залегают на немалой глубине. Для добычи нужно снимать огромное количество осадочных пород мощностью 60-100 метров);

(это месторождение является наибольшим в Украине и находится в Кировоградской области. Там расположены три рудных тела, но проблема в том, что литиевые руды залегают на немалой глубине. Для добычи нужно снимать огромное количество осадочных пород мощностью 60-100 метров); Участок "Добра" (это месторождение находится недалеко от Полоховского, тоже в Кировоградской области. В нем литиевые руды соединяются с рудами других элементов: тантала, ниобия, рубидия, цезия, бериллия, вольфрама, олова. В небольших количествах здесь случается и золотая руда. Литий здесь залегает в виде петалитовых и сподуменовых руд, а это очень усложняет и удорожает производство);

(это месторождение находится недалеко от Полоховского, тоже в Кировоградской области. В нем литиевые руды соединяются с рудами других элементов: тантала, ниобия, рубидия, цезия, бериллия, вольфрама, олова. В небольших количествах здесь случается и золотая руда. Литий здесь залегает в виде петалитовых и сподуменовых руд, а это очень усложняет и удорожает производство); Шевченковское месторождение (это месторождение расположено на северо-западе Донецкой области, на котором идут активные бои, и неподалеку линия фронта. Это первая сложность в работе с ним. Другая — у этого месторождения достаточно сильная обводненность, поэтому, если строить шахту, придется откачивать много воды);

(это месторождение расположено на северо-западе Донецкой области, на котором идут активные бои, и неподалеку линия фронта. Это первая сложность в работе с ним. Другая — у этого месторождения достаточно сильная обводненность, поэтому, если строить шахту, придется откачивать много воды); "Крутая балка" (это небольшое месторождение расположено на юге Запорожской области. Сложности могут быть из-за того, что оно выглядит как маленький карьер на берегу реки Берда, а сверху расположен дачный массив — часть этих домов может иметь участки, входящие в состав земель этого месторождения).

Напомним, недавно в Закарпатской области пограничники с помощью дрона обнаружили незаконную добычу полезных ископаемых. На месте обнаружили КАМАЗ и экскаватор, грузившие песчано-гравийной смесью.

А в Харьковской области правоохранители разоблачили "черного" лесоруба, который нелегально вырубил в лесах региона почти полсотни деревьев.