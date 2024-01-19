Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow На Закарпатті виявили й зупинили незаконний видобуток корисних копалин arrow

На Закарпатті виявили й зупинили незаконний видобуток корисних копалин

19 січня 2024 19:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Закарпатті виявили й зупинили незаконний видобуток корисних копалин
Видобуток корисних копалин. Фото: Західне управління ДПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Закарпатській області прикордонники за допомогою дрона виявили незаконний видобуток корисних копалин. Правоохоронцям вдалося зупинити нелегальну діяльність.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Читайте також:

На Закарпатті викрили незаконний видобуток

Зазначається, що днями на ділянці відповідальності відділу "Вилок" спецпризначенці відділу "С" Мукачівського прикордонного загону за допомогою безпілотника на береговій відмілині Тиси виявили дві вантажівки та екскаватор, за допомогою яких здійснювали видобування корисних копалин. 

Згодом до зазначеного місця висунулася група реагування, яка виявила два транспортних засоби КАМАЗ та екскаватор — один із КАМАЗів був завантажений піщано-гравійною сумішшю.

null
КАМАЗ, який вивозив копалини. Фото: ДПСУ

Відомо, що на місці видобутку перебували троє чоловіків, які здійснювали роботи, не проінформувавши прикордонний підрозділ, при цьому вони не мали жодних документів на проведення своєї діяльності та видобутий вантаж.

Прикордонники повідомили поліцію щодо факту виявлення ознак злочину, передбаченого ст.240 ККУ "Порушення правил охорони або використання надр". На затриманих склали протоколи про адміністративні порушення — суд надасть правову оцінку діям копачів.

null
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що у Харківській області правоохоронці викрили "чорного" лісоруба. Чоловік нелегально вирубав в лісах регіону майже пів сотні дерев.

Також ми писали, що в Одеській області на лаву підсудних відправили браконьєрів, які займалися незаконною вирубкою лісових насаджень. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно восьми учасників організованої групи.

прикордонники
Закарпаття
видобуток корисних копалин
дрони

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі