На Закарпатті виявили й зупинили незаконний видобуток корисних копалин

Видобуток корисних копалин. Фото: Західне управління ДПСУ

У Закарпатській області прикордонники за допомогою дрона виявили незаконний видобуток корисних копалин. Правоохоронцям вдалося зупинити нелегальну діяльність.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Зазначається, що днями на ділянці відповідальності відділу "Вилок" спецпризначенці відділу "С" Мукачівського прикордонного загону за допомогою безпілотника на береговій відмілині Тиси виявили дві вантажівки та екскаватор, за допомогою яких здійснювали видобування корисних копалин.

Згодом до зазначеного місця висунулася група реагування, яка виявила два транспортних засоби КАМАЗ та екскаватор — один із КАМАЗів був завантажений піщано-гравійною сумішшю.

КАМАЗ, який вивозив копалини. Фото: ДПСУ

Відомо, що на місці видобутку перебували троє чоловіків, які здійснювали роботи, не проінформувавши прикордонний підрозділ, при цьому вони не мали жодних документів на проведення своєї діяльності та видобутий вантаж.

Прикордонники повідомили поліцію щодо факту виявлення ознак злочину, передбаченого ст.240 ККУ "Порушення правил охорони або використання надр". На затриманих склали протоколи про адміністративні порушення — суд надасть правову оцінку діям копачів.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що у Харківській області правоохоронці викрили "чорного" лісоруба. Чоловік нелегально вирубав в лісах регіону майже пів сотні дерев.

Також ми писали, що в Одеській області на лаву підсудних відправили браконьєрів, які займалися незаконною вирубкою лісових насаджень. Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно восьми учасників організованої групи.