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На Закарпатье обнаружили и остановили незаконную добычу полезных ископаемых

19 января 2024 19:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Закарпатье обнаружили и остановили незаконную добычу полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых. Фото: Западное управление ГПСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Закарпатской области пограничники с помощью дрона обнаружили незаконную добычу полезных ископаемых. Правоохранителям удалось приостановить нелегальную деятельность.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Отмечается, что на днях на участке ответственности отдела "Вилок" спецназначенцы отдела "С" Мукачевского пограничного отряда с помощью беспилотника на береговой отмели Тисы обнаружили два грузовика и экскаватор, с помощью которых осуществляли добычу полезных ископаемых.

Впоследствии в указанное место выдвинулась группа реагирования, которая обнаружила два транспортных средства КАМАЗ и экскаватор — один из КАМАЗов был загружен песчано-гравийной смесью.

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КАМАЗ, вывозивший ископаемые. Фото: ГПСУ

Известно, что на месте добычи находились трое мужчин, которые осуществляли работы, не проинформировав пограничное подразделение, при этом у них не было никаких документов на проведение своей деятельности и добытый груз.

Пограничники сообщили полиции о факте выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 240 УКУ "Нарушение правил охраны или использования недр". На задержанных составили протоколы об административных нарушениях — суд даст правовую оценку действиям копателей.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, что в Харьковской области правоохранители разоблачили "черного" лесоруба. Мужчина нелегально вырубил в лесах региона почти полсотни деревьев.

Также мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили браконьеров, занимавшихся незаконной вырубкой лесных насаждений. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении восьми участников организованной группы.

пограничники
Закарпатье
добыча полезных ископаемых
дроны

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