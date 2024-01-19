На Закарпатье обнаружили и остановили незаконную добычу полезных ископаемых
В Закарпатской области пограничники с помощью дрона обнаружили незаконную добычу полезных ископаемых. Правоохранителям удалось приостановить нелегальную деятельность.
Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
В Закарпатье разоблачили незаконную добычу
Отмечается, что на днях на участке ответственности отдела "Вилок" спецназначенцы отдела "С" Мукачевского пограничного отряда с помощью беспилотника на береговой отмели Тисы обнаружили два грузовика и экскаватор, с помощью которых осуществляли добычу полезных ископаемых.
Впоследствии в указанное место выдвинулась группа реагирования, которая обнаружила два транспортных средства КАМАЗ и экскаватор — один из КАМАЗов был загружен песчано-гравийной смесью.
Известно, что на месте добычи находились трое мужчин, которые осуществляли работы, не проинформировав пограничное подразделение, при этом у них не было никаких документов на проведение своей деятельности и добытый груз.
Пограничники сообщили полиции о факте выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 240 УКУ "Нарушение правил охраны или использования недр". На задержанных составили протоколы об административных нарушениях — суд даст правовую оценку действиям копателей.
Напомним, что в Харьковской области правоохранители разоблачили "черного" лесоруба. Мужчина нелегально вырубил в лесах региона почти полсотни деревьев.
Также мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили браконьеров, занимавшихся незаконной вырубкой лесных насаждений. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении восьми участников организованной группы.
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