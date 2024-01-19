На Закарпатье обнаружили и остановили незаконную добычу полезных ископаемых

Добыча полезных ископаемых. Фото: Западное управление ГПСУ

В Закарпатской области пограничники с помощью дрона обнаружили незаконную добычу полезных ископаемых. Правоохранителям удалось приостановить нелегальную деятельность.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Читайте также:

В Закарпатье разоблачили незаконную добычу

Отмечается, что на днях на участке ответственности отдела "Вилок" спецназначенцы отдела "С" Мукачевского пограничного отряда с помощью беспилотника на береговой отмели Тисы обнаружили два грузовика и экскаватор, с помощью которых осуществляли добычу полезных ископаемых.

Впоследствии в указанное место выдвинулась группа реагирования, которая обнаружила два транспортных средства КАМАЗ и экскаватор — один из КАМАЗов был загружен песчано-гравийной смесью.

КАМАЗ, вывозивший ископаемые. Фото: ГПСУ

Известно, что на месте добычи находились трое мужчин, которые осуществляли работы, не проинформировав пограничное подразделение, при этом у них не было никаких документов на проведение своей деятельности и добытый груз.

Пограничники сообщили полиции о факте выявления признаков преступления, предусмотренного ст. 240 УКУ "Нарушение правил охраны или использования недр". На задержанных составили протоколы об административных нарушениях — суд даст правовую оценку действиям копателей.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, что в Харьковской области правоохранители разоблачили "черного" лесоруба. Мужчина нелегально вырубил в лесах региона почти полсотни деревьев.

Также мы писали, что в Одесской области на скамью подсудимых отправили браконьеров, занимавшихся незаконной вырубкой лесных насаждений. Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении восьми участников организованной группы.