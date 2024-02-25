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У Києві прощаються з дисидентом Степаном Хмарою

25 лютого 2024 10:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Києві прощаються з дисидентом Степаном Хмарою
Прощання з Степаном Хмарою. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Києві 25 лютого відбувається прощання з дисидентом Степаном Хмарою. Церемонія прощання розпочалась о 10:00 у холі Київської консерваторії на вул. Городецького, 1-3/11.

Кореспондентка Новини.LIVE побувала на чині похорону борця за волю. 

Прощання з Степаном Хмарою в Києві

Сьогодні у Києві прощаються з відомим борцем за волю України, дисидентом Степаном Хмарою. Церемонія розпочалась о 10:00 у холі Київської консерваторії на вул. Городецького, 1-3/11.

Відомо, що о 12:00 відбудеться прощання на Майдані Незалежності. Відспівуватимуть Степана Хмару у Церкві Святого Миколая УГКЦ, яка розташована на Аскольдовій могилі. А на 15:00 відбудеться поховання на Байковому кладовищі.

  • У Києві прощаються з дисидентом Степаном Хмарою - фото 1
    Прощання зі Степаном Хмарою. Фото: Новини.LIVE
  • У Києві прощаються з дисидентом Степаном Хмарою - фото 2
    Прощання зі Степаном Хмарою. Фото: Новини.LIVE
  • У Києві прощаються з дисидентом Степаном Хмарою - фото 3
    Прощання зі Степаном Хмарою. Фото: Новини.LIVE
  • У Києві прощаються з дисидентом Степаном Хмарою - фото 4
    Прощання зі Степаном Хмарою. Фото: Новини.LIVE
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Віддати шану відомому політику прийшли усі небайдужі. У натовпі також помітили колишнього голову Верховної Ради Олександра Мороза. 

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Олександр Мороз на прощанні зі Степаном Хмарою. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про Степана Хмару

Степан Хмара народився 12 жовтня 1937 року в селі Боб'ятин Львіської області у селянській родині. На той момент ці землі були окуповані Польщею.

Хмара опанував професію стоматолога, проте все більше цікавився дисидентським рухом. Він став активним розповсюджувачем самвидаву. Брав участь у випуску журналу "Український вісник", у якому публікували твори Василя Симоненка, Василя Стуса, Івана Світличного, Івана Дзюби.

У 1975 році радянські правоохоронці вперше спробували арештувати Хмару. Проте в його діях не знайшли складу злочину.

Проте з часом його таки змогли притягнути до відповідальності та засудити на 13 років тюрми і таборів. На волю дисидент вийшов у 1987 році. Останній арешт відбувся незадовго до проголошення незалежності України.

Нагадаємо, Степан Хмара помер на 87-му році життя. Відомо, що останнім часом він тяжко хворів. Його шпиталізували 14 лютого та збирали гроші на необхідне лікування

Київ
смерть
Україна
історія
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