В Киеве прощаются с диссидентом Степаном Хмарой

Прощание со Степаном Хмарой. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 25 февраля происходит прощание с диссидентом Степаном Хмарой. Церемония прощания началась в 10:00 в холле Киевской консерватории по ул. Городецкого, 1-3/11.

Корреспондентка Новини.LIVE побывала на чине похорон борца за свободу.

Прощание со Степаном Хмарой в Киеве

Сегодня в Киеве прощаются с известным борцом за свободу Украины, диссидентом Степаном Хмарой. Церемония началась в 10:00 в холле Киевской консерватории по ул. Городецкого, 1-3/11.

Известно, что в 12.00 состоится прощание на Майдане Незалежности. Отпевать Степана Хмару в Церкви Святого Николая УГКЦ, расположенной на Аскольдовой могиле. А в 15:00 пройдут захоронения на Байковом кладбище.

Прощание со Степаном Хмарой. Фото: Новини.LIVE

Прощание со Степаном Хмарой. Фото: Новини.LIVE

Прощание со Степаном Хмарой. Фото: Новини.LIVE

Прощание со Степаном Хмарой. Фото: Новини.LIVE 1 / 4

Отдать честь известному политику пришли все неравнодушные. В толпе также заметили бывшего председателя Верховной Рады Александра Мороза.

Александр Мороз на прощании со Степаном Хмарою. Фото: Новини.LIVE

Что известно о Степане Хмаре

Степан Хмара родился 12 октября 1937 года в деревне Бобятин Львовской области в крестьянской семье. В тот момент эти земли были оккупированы Польшей.

Хмара овладел профессией стоматолога, однако все больше интересовался диссидентским движением. Он стал активным распространителем самиздата. Участвовал в выпуске журнала "Украинский вестник", в котором публиковали произведения Василия Симоненко, Василия Стуса, Ивана Светличного, Ивана Дзюбы.

В 1975 году советские правоохранители впервые попытались арестовать Хмару. Однако в его действиях не нашли состава преступления.

Однако со временем его смогли привлечь к ответственности и осудить на 13 лет тюрьмы и лагерей. На свободу диссидент вышел в 1987 году. Последний арест произошел незадолго до провозглашения независимости Украины.

Напомним, Степан Хмара скончался на 87-м году жизни. Известно, что в последнее время он тяжело болел. Его госпитализировали 14 февраля и собирали деньги на необходимое лечение