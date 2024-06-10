Відбудова Житнього ринку у Києві - інвестиційна компанія збирає кошти

Житній ринок. Фото: Вікіпедія

Новий фонд Inzhur під назвою "Inzhur Житній" розпочав прийом інвестицій українців та українок у майбутнє Житнього ринку. Найстаріший базар Києва переживає не найкращі часи, небайдужі громадяни бажають узяти його долю у свої руки, а запуск фонду — логічний наступний крок Inzhur на шляху до вирішення.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

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Створення фонду "Inzhur Житній" — що відомо

Команда інвестиційної REIT-компанії називає суспільною відповіддю на підозрілу активність навколо будівлі Житнього ринку, що розташований в історичній частині київського Подолу.

"Житній ринок має довгу історію, це культурна спадщина для багатьох поколінь киян. Але в останні роки, на жаль — це історія про руїни, каламутні тендери і неясне майбутнє. Попередній орендар наплював на зобов'язання, а місто… виставляє ринок на новий аукціон оренди. Громадський резонанс — допоміг домогтися скасування двох поспіль таких псевдоаукціонів. Громадський запит — привів у цю історію Inzhur. Тому у справі порятунку Житнього ринку Inzhur представляє народ — і вже реалізує план цього порятунку", — каже Андрій Журжій, засновник і CEO Inzhur.

Який план Inzhur

План Inzhur складається з чотирьох етапів.

Створення підґрунтя для прозорого тендеру на вигідних для ринку умовах; Презентація проєкту ревіталізації ринку громаді; Лобіювання рішення про продаж від Київської міськради; Купівля об’єкту у міста і початок відновлення.

Кожен етап перебуває в активній фазі.

Ще до остаточного скасування аукціонів Inzhur провів переговори з британським офісом міжнародної компанії Colliers. Їх результатом є підписаний договір і старт розроблення концепції ревіталізації Житнього ринку, який зараз створюється повністю за гроші Inzhur і буде презентовано київській громаді.

Також Inzhur вже адресував міськраді офіційні звернення щодо включення до робочої групи з приводу долі Житнього ринку та надання документів щодо нього.

Фонд "Inzhur Житній" відтепер акумулює не лише гроші на викуп ринку, але й громадський тиск на місцеву владу. Влада не зможе уникнути запиту містян на зміни і погодиться виставити Житній на аукціон. Мета — домогтися проведення прозорого аукціону з продажу прав власності на всю будівлю, без жодних обмежень і сумнівних обов’язків, та відродити культове місце.

Народне майбутнє Житнього ринку

У компанії кажуть, що якщо Київрада вирішить оголосити аукціон продажу Житнього ринку і Inzhur на ньому переможе — проєкт буде реалізовано за допомогою міжнародної компанії Market Halls Ltd та відомими українськими архітекторами.

Фахівці Inzhur і Colliers у роботі над концепцією ревіталізації орієнтуються на найкращі світові стандарти маркетів, зокрема знаменитий TimeOut Market у Лісабоні.

"Ми не маємо на меті змінювати цільове призначення ринку, його архітектуру чи площу. Це буде сучасний ринок їжі з ресторанами, фудкортами і локаціями, де можна буде проводити різні публічні заходи. Житній має стати місцем тяжіння, куди кияни і гості міста будуть приходити, щоб пізнавально, смачно і незабутнього провести час", — додав Журжій.

Ключові фази ревіталізації — це якісний капітальний ремонт всієї будівлі всередині; відновлення або відремонтування водопровідних та електроенергетичних систем, що зробить будову максимально енергоефективною.

Фінансові умови

Мета — зібрати 300 млн гривень інвестицій, щоб перемогти на майбутньому аукціоні продажу. Для цього і було створено фонд "Inzhur Житній".

Інвестиційна механіка виглядає так:

Мінімальна перша інвестиція — від 4 000 грн (4 сертифікати), доінвестування — від 1 000 грн.

Прогнозована середня дохідність за 10 років — 10% річних в доларах США.

Всі зібрані інвестиції до дати аукціону вкладаються в ОВДП — це приносить подвійну користь. Державі — тому що вкладені в облігації гроші моментально посилюють армію України та її економіку. Інвесторам — тому що відсотки від вкладу в ОВДП забезпечують отримання дивідендів щомісяця навіть до аукціону.

"Житній ринок — це важливий виклик для громадськості. Тут і зараз це — про наш спільний шанс бути усвідомленою активною громадою, а після ревіталізації — за прогнозами ще й про дійсно класну фінансову інвестицію. Ми в Inzhur впевнені: шанс буде реалізовано, адже саме завдяки громаді ми тут і наш план працює", — додав Журжій.

Для того, щоб інвестувати у фонд Inzhur Житній, треба зареєструватися в особистому кабінеті на сайті компанії, безкоштовно відкрити брокерський рахунок і придбати необхідну кількість інвестиційних сертифікатів.

Що таке Inzhur

Це — перша інвестиційна компанія України, що працює за моделлю REIT. Ця бізнес-модель дозволяє малим інвесторам спільно володіти великими об’єктами нерухомості: компанія керує об'єктом, а інвестори стають його співвласниками й отримують щомісячний прибуток від орендних виплат. Inzhur успішно запустив шість фондів, цінні папери чотири з них уже розкуплені на 100%, компанія має 1,6 млрд грн активів в управлінні, 127,9 млн грн виплачених дивідендів та 4904 співвласників.

Нагадаємо, Журжій 21 березня оголосив про готовність створити фонд, щоб разом з киянами та всіма небайдужими українцями викупити Житній ринок в адміністрації Києва.