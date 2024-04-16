Інвестиційна компанія Inzhur готова врятувати Житній ринок — шляхом народної приватизації

Житній ринок

Власник інвестиційної компанії Inzhur Андрій Журжій 21 березня оголосив про готовність створити фонд, щоб разом з киянами та всіма небайдужими українцями викупити Житній ринок в адміністрації Києва.

Такі заяви спричинили сумнівні дії Департаменту комунальної власності Київради, адже 19 березня там раптово оголосили про "аукціон з пошуку орендаря" для Житнього ринку зі стартовою ціною у 2,5 млн гривень, а "торги" мали відбутися вже 25 березня. Через розголос мер міста Віталій Кличко цей "аукціон" скасував, підтвердивши призначення нової дати — але залишається важливий нюанс.

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"Події доводять, що комусь у департаменті Київради "правильний" новий орендар уже відомий. І що найстрашніше — новий орендар не Житнього ринку, а насправді лише землі під ним. Ми таке бачили багато разів. А те, що потім з'являлося на місці історичних перлин Києва — щодня бачать усі містяни. "Мурашники", якісь бізнес-центри… Вважаємо, що саме те відбувається і зараз. А чиновники просто створюють видимість формальної законності процесу. Мер Віталій Кличко скасував цей "аукціон", але від тіньової приватизації Житнього ніхто не відмовився. Значить, потрібен інший інструмент захисту Житнього. Ми — кияни, ми любимо Київ, і ми готові діяти", — наголосив Андрій Журжій.

Власник інвестиційної компанії Inzhur Андрій Журжій

Що пропонує Inzhur

Компанія готова застосувати свої можливості організації народних інвестицій у комерційну нерухомість столиці. А саме:

домагатися від Київради заміни "аукціону оренди" на прямий продаж Житнього ринку зі стартовою ціною у вигляді оціночної вартості від держави — 247,5 мільйонів гривень;

анонсувати готовність разом з киянами та всіма небайдужими українцями стати покупцями Житнього;

якщо Київрада погодиться на прямий продаж — створити окремий інвестиційний фонд для Житнього ринку;

спільно з українцями зібрати необхідну суму та викупити ринок у міста;

після покупки — провести відкритий конкурс на реконструкцію Житнього ринку.

Що для цього потрібно

Компанія створить фонд для народної приватизації Житнього ринку і викупить його спільно з народом у міста, якщо Київрада виставить Житній ринок на продаж — за правилами, які підходять усьому ринку інвесторів України, а не тільки "потрібним учасникам".

"Київрада має ухвалити рішення, яке відповідає інтересам міста, а не бізнес-інтересам окремих осіб. Єдиний спосіб це зробити — скасувати "аукціон" з оренди і оголосити новий продаж за реальною ціною. А все інше зробимо ми, кияни і киянки: повернемо історичному ринку заслужений статус перлини Києва і зробимо його найкращим у країні. Ми вимагаємо дати нам цю можливість", — сказав засновник інвестиційної компанії.

Що відомо про Inzhur

Inzhur — перша інвестиційна компанія України, що працює за моделлю REIT. Це дозволяє малим інвесторам спільно володіти великими об’єктами нерухомості: компанія керує об'єктом, а інвестори стають його співвласниками й отримують щомісячний прибуток від орендних виплат.

Станом на зараз Inzhur вже успішно запустив п'ять фондів, цінні папери, три із них уже розкуплені на 100%; компанія має 1,45 млрд грн активів в управлінні, 105,8 млн грн виплачених дивідендів та 3 251 співвласника. Додаткова спеціалізація — якісне будівництво: всю свою комерційну нерухомість Inzhur у складі групи компаній створив сам, будуючи приміщення для супермаркетів "Сільпо", ресторанів Mcdonald's, а також сучасний ЖК "Оптимісто".

