Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Інвестиційна компанія Inzhur готова врятувати Житній ринок — шляхом народної приватизації arrow

Інвестиційна компанія Inzhur готова врятувати Житній ринок — шляхом народної приватизації

16 квітня 2024 09:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Інвестиційна компанія Inzhur готова врятувати Житній ринок — шляхом народної приватизації
Житній ринок
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Власник інвестиційної компанії Inzhur Андрій Журжій 21 березня оголосив про готовність створити фонд, щоб разом з киянами та всіма небайдужими українцями викупити Житній ринок в адміністрації Києва

Такі заяви спричинили сумнівні дії Департаменту комунальної власності Київради, адже 19 березня там раптово оголосили про "аукціон з пошуку орендаря" для Житнього ринку зі стартовою ціною у 2,5 млн гривень, а "торги" мали відбутися вже 25 березня. Через розголос мер міста Віталій Кличко цей "аукціон" скасував, підтвердивши призначення нової дати — але залишається важливий нюанс.

Читайте також:

"Події доводять, що комусь у департаменті Київради "правильний" новий орендар уже відомий. І що найстрашніше — новий орендар не Житнього ринку, а насправді лише землі під ним. Ми таке бачили багато разів. А те, що потім з'являлося на місці історичних перлин Києва — щодня бачать усі містяни. "Мурашники", якісь бізнес-центри… Вважаємо, що саме те відбувається і зараз. А чиновники просто створюють видимість формальної законності процесу. Мер Віталій Кличко скасував цей "аукціон", але від тіньової приватизації Житнього ніхто не відмовився. Значить, потрібен інший інструмент захисту Житнього. Ми — кияни, ми любимо Київ, і ми готові діяти", — наголосив Андрій Журжій. 

null
Власник інвестиційної компанії Inzhur Андрій Журжій 

Що пропонує Inzhur

Компанія готова застосувати свої можливості організації народних інвестицій у комерційну нерухомість столиці. А саме:

  • домагатися від Київради заміни "аукціону оренди" на прямий продаж Житнього ринку зі стартовою ціною у вигляді оціночної вартості від держави — 247,5 мільйонів гривень;
  • анонсувати готовність разом з киянами та всіма небайдужими українцями стати покупцями Житнього;
  • якщо Київрада погодиться на прямий продаж — створити окремий інвестиційний фонд для Житнього ринку;
  • спільно з українцями зібрати необхідну суму та викупити ринок у міста;
  • після покупки — провести відкритий конкурс на реконструкцію Житнього ринку.

Що для цього потрібно

Компанія створить фонд для народної приватизації Житнього ринку і викупить його спільно з народом у міста, якщо Київрада виставить Житній ринок на продаж — за правилами, які підходять усьому ринку інвесторів України, а не тільки "потрібним учасникам".

"Київрада має ухвалити рішення, яке відповідає інтересам міста, а не бізнес-інтересам окремих осіб. Єдиний спосіб це зробити — скасувати "аукціон" з оренди і оголосити новий продаж за реальною ціною. А все інше зробимо ми, кияни і киянки: повернемо історичному ринку заслужений статус перлини Києва і зробимо його найкращим у країні. Ми вимагаємо дати нам цю можливість", — сказав засновник інвестиційної компанії.

Що відомо про Inzhur

Inzhur — перша інвестиційна компанія України, що працює за моделлю REIT. Це дозволяє малим інвесторам спільно володіти великими об’єктами нерухомості: компанія керує об'єктом, а інвестори стають його співвласниками й отримують щомісячний прибуток від орендних виплат.

Станом на зараз Inzhur вже успішно запустив п'ять фондів, цінні папери, три із них уже розкуплені на 100%; компанія має 1,45 млрд грн активів в управлінні, 105,8 млн грн виплачених дивідендів та 3 251 співвласника. Додаткова спеціалізація — якісне будівництво: всю свою комерційну нерухомість Inzhur у складі групи компаній створив сам, будуючи приміщення для супермаркетів "Сільпо", ресторанів Mcdonald's, а також сучасний ЖК "Оптимісто".
 

Віталій Кличко
Київ
ЖКГ
будівництво
будинок

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб

7 квітня 2024

08:22 Офіційні фан-клуби Євробачення обирають своїх фаворитів — скільки балів в України

3 квітня 2024
Новина з відео

07:30 Коли садити картоплю у квітні 2024 — найсприятливіші дати за місячним календарем