Инвестиционная компания Inzhur готова спасти Житний рынок— путем народной приватизации

Житний рынок

Владелец инвестиционной компании Inzhur Андрей Журжий 21 марта объявил о готовности создать фонд, чтобы вместе с киевлянами и всеми небезразличными украинцами выкупить Житний рынок у администрации Киева.

Такие заявления повлекли за собой сомнительные действия Департамента коммунальной собственности Киевсовета, ведь 19 марта там внезапно объявили об "аукционе по поиску арендатора" для Житного рынка со стартовой ценой в 2,5 млн гривен, а "торги" должны были состояться уже 25 марта. Из-за огласки мэр города Виталий Кличко этот "аукцион" отменил, подтвердив назначение новой даты, но остается важный нюанс.

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"События доказывают, что кому-то в департаменте Киевсовета "правильный" новый арендатор уже известен. И что самое страшное — новый арендатор не Житного рынка, а на самом деле только земли под ним. Мы такое видели много раз. А то, что потом появлялось на месте исторических жемчужин Киева, ежедневно видят все горожане. "Муравейники", какие-то бизнес-центры... Считаем, что именно это происходит и сейчас. А чиновники просто создают видимость формальной законности процесса. Мэр Виталий Кличко отменил этот "аукцион", но от теневой приватизации Житного никто не отказался. Значит, нужен другой инструмент защиты Житного. Мы — киевляне, мы любим Киев, и мы готовы действовать", — подчеркнул Андрей Журжий.

Владелец инвестиционной компании Inzhur Андрей Журжий

Что предлагает Inzhur

Компания готова применить свои возможности для организации народных инвестиций в коммерческую недвижимость столицы. А именно:

добиваться от Киевсовета замены "аукциона аренды" на прямую продажу Житного рынка со стартовой ценой в виде оценочной стоимости от государства — 247,5 миллиона гривен;

анонсировать готовность вместе с киевлянами и всеми небезразличными украинцами стать покупателями Житного;

если Киевсовет согласится на прямую продажу — создать отдельный инвестиционный фонд для Житного рынка;

совместно с украинцами собрать необходимую сумму и выкупить рынок у города;

после покупки — провести открытый конкурс на реконструкцию Житного рынка.

Что для этого нужно

Компания создаст фонд для народной приватизации Житного рынка и выкупит его совместно с народом у города, если Киевсовет выставит Житний рынок на продажу — по правилам, которые подходят всему рынку инвесторов Украины, а не только "нужным участникам".

"Киевсовет должен принять решение, которое отвечает интересам города, а не бизнес-интересам отдельных лиц. Единственный способ это сделать — отменить "аукцион" по аренде и объявить новую продажу по реальной цене. А все остальное сделаем мы, киевляне и киевлянки: вернем историческому рынку заслуженный статус жемчужины Киева и сделаем его лучшим в стране. Мы требуем дать нам эту возможность", — сказал основатель инвестиционной компании.

Что известно о Inzhur

Inzhur — первая инвестиционная компания Украины, работающая по модели REIT. Это позволяет малым инвесторам совместно владеть крупными объектами недвижимости: компания управляет объектом, а инвесторы становятся его совладельцами и получают ежемесячную прибыль от арендных выплат.

В настоящее время Inzhur уже успешно запустил пять фондов, ценные бумаги, три из них уже раскуплены на 100%; компания имеет 1,45 млрд грн активов в управлении, 105,8 млн. грн выплаченных дивидендов и 3 251 совладельца. Дополнительная специализация — качественное строительство: всю свою коммерческую недвижимость Inzhur в составе группы компаний создал сам, строя помещения для супермаркетов "Сильпо", ресторанов Mcdonald's, а также современное ЖК "Оптимисто".