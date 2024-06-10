Отстройка Житнего рынка в Киеве – инвестиционная компания собирает средства

Ржаной рынок. Фото: Википедия

Новый фонд Inzhur под названием "Inzhur Житний" начал прием инвестиций украинцев и украинок в будущее Ржаного рынка. Старейший базар Киева переживает не лучшие времена, небезразличные граждане желают взять его судьбу в свои руки, а запуск фонда — логичный следующий шаг Inzhur по пути к решению.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Читайте также:

Создание фонда "Inzhur Житний" — что известно

Команда инвестиционной REIT-компании называет общественным ответом на подозрительную активность вокруг здания Житнего рынка, расположенного в исторической части киевского Подола.

"Житний рынок имеет долгую историю, это культурное наследие для многих поколений киевлян. Но в последние годы, к сожалению — это история о руинах, мутных тендерах и неясном будущем. Предыдущий арендатор наплевал на обязательства, а город… выставляет рынок на новый аукцион аренды. Общественный резонанс — помог добиться отмены двух подряд таких псевдоаукционов. Общественный запрос — привел в эту историю Inzhur. Поэтому по спасению Житнего рынка Inzhur представляет народ — и уже реализует план этого спасения",— говорит Андрей Журжий, основатель и CEO Inzhur.

Какой план Inzhur

План Inzhur состоит из четырех этапов.

Создание основы для прозрачного тендера на выгодных для рынка условиях; Презентация проекта ревитализации рынка общине; Лоббирование решения о продаже от Киевского горсовета; Покупка объекта у города и начало обновления.

Каждый этап находится в активной фазе.

Еще до окончательной отмены аукционов Inzhur провел переговоры с британским офисом международной компании Colliers. Их результатом является подписанный договор и старт разработки концепции ревитализации Житнего рынка, который сейчас создается полностью за деньги Inzhur и будет представлен киевской общине.

Также Inzhur уже адресовал горсовету официальные обращения по поводу включения в рабочую группу по поводу судьбы Ржаного рынка и предоставления документов по нему.

Фонд "Inzhur Житний" теперь аккумулирует не только деньги на выкуп рынка, но и общественное давление на местные власти. Власти не смогут избежать запроса горожан на изменения и согласятся выставить Житний на аукцион. Цель — добиться проведения прозрачного аукциона по продаже прав собственности на все здание, без ограничений и сомнительных обязанностей, и возродить культовое место.

Народное будущее Житнего рынка

В компании говорят, что если Киевсовет решит объявить аукцион продаж Житнего рынка и Inzhur на нем победит — проект будет реализован с помощью международной компании Market Halls Ltd и известными украинскими архитекторами.

Специалисты Inzhur и Colliers в работе над концепцией ревитализации ориентируются на лучшие мировые стандарты маркетов, в частности, знаменитый TimeOut Market в Лиссабоне.

"Мы не преследуем цели изменять целевое назначение рынка, его архитектуру или площадь. Это будет современный рынок еды с ресторанами, фудкортами и локациями, где можно будет проводить различные публичные мероприятия. Житний должен стать местом притяжения, куда киевляне и гости города будут приходить, чтобы познавательно, вкусно и незабываемо провести время", — добавил Журжий.

Ключевые фазы ревитализации — это качественный капитальный ремонт всего здания внутри; восстановление или отремонтирование водопроводных и электроэнергетических систем, что сделает устройство максимально энергоэффективным.

Финансовые условия

Цель – собрать 300 млн гривен инвестиций, чтобы победить на предстоящем аукционе продажи. Для этого и был создан фонд "Inzhur Житний".

Инвестиционная механика выглядит так:

Минимальная первая инвестиция – от 4 000 грн (4 сертификата), доинвестирование – от 1 000 грн.

Прогнозируемая средняя доходность за 10 лет – 10% годовых в долларах США.

Все собранные инвестиции к дате аукциона вкладываются в ОВГЗ — это приносит двойную пользу. Государству потому, что вложенные в облигации деньги моментально усиливают армию Украины и ее экономику. Инвесторам — потому что проценты от вклада в ОВГЗ обеспечивают получение дивидендов ежемесячно даже до аукциона.

"Житний рынок — это важный вызов для общественности. Здесь и сейчас это — о нашем общем шансе быть осознанным активным обществом, а после ревитализации — по прогнозам еще и о действительно классной финансовой инвестиции. Мы в Inzhur уверены: шанс будет реализован, ведь именно благодаря общине мы здесь и наш план работает", — добавил Журжий.

Для того чтобы инвестировать в фонд "Inzhur Житний", нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте компании, бесплатно открыть брокерский счет и приобрести необходимое количество инвестиционных сертификатов.

Что такое Inzhur

Это первая инвестиционная компания Украины, работающая по модели REIT. Эта бизнес-модель позволяет малым инвесторам совместно владеть крупными объектами недвижимости: компания управляет объектом, а инвесторы становятся его совладельцами и получают ежемесячную прибыль от арендных выплат. Inzhur успешно запустил шесть фондов, ценные бумаги четыре из них уже раскуплены на 100%, у компании 1,6 млрд грн активов в управлении, 127,9 млн грн выплаченных дивидендов и 4904 совладельцев.

Напомним, Журжий 21 марта объявил о готовности создать фонд, чтобы вместе с киевлянами и всеми небезразличными украинцами выкупить Житний рынок у администрации Киева.