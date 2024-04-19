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У Хмельницькій області викрили на корупції голову ВЛК, яка допомагала ухилянтам

19 квітня 2024 16:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Хмельницькій області викрили на корупції голову ВЛК, яка допомагала ухилянтам
Правоохоронці та затримана голова ВЛК. Фото: t.me/dsr_npu
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Хмельницькій області викрили на хабарництві голову військово-лікарської комісії. Жінка отримувала гроші за допомогу в ухиленні від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у Telegram у п'ятницю, 19 квітня.

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Посадовиця отримала грошову винагороду за визнання місцевого жителя, який підлягає мобілізації, обмежено придатним, що дає підстави для відтермінування призову за станом здоров’я. Їй вже оголосили підозру та взяли під варту.

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Правоохоронці та затримана голова ВВК. Фото: t.me/dsr_npu

"Викрили корупційну схему оперативники  управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно з колегами із обласного управління СБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону", — йдеться у повідомленні.

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Правоохоронець. Фото: t.me/dsr_npu
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Допис Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області працівники Державного бюро розслідувань затримали на хабарництві начальницю відділення лікарні філії державної установи "Центр охорони здоров’я" Державної кримінально-виконавчої служби". Вона допомагала ухилянтам за гроші отримувати медичні документи для визнання непридатності.

Також на Одещині затримали посадовицю обласного центру психічного здоров’я за отримання хабаря у розмірі понад 1700 доларів. За ці гроші жінка обіцяла відстрочку від призову у зв'язку з доглядом за хворим родичем.

корупція
хабар
Хмельницька область
мобілізація
ВЛК
ухилянти

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