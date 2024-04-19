У Хмельницькій області викрили на корупції голову ВЛК, яка допомагала ухилянтам

Правоохоронці та затримана голова ВЛК. Фото: t.me/dsr_npu

У Хмельницькій області викрили на хабарництві голову військово-лікарської комісії. Жінка отримувала гроші за допомогу в ухиленні від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції у Telegram у п'ятницю, 19 квітня.

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Посадовиця отримала грошову винагороду за визнання місцевого жителя, який підлягає мобілізації, обмежено придатним, що дає підстави для відтермінування призову за станом здоров’я. Їй вже оголосили підозру та взяли під варту.

Правоохоронці та затримана голова ВВК. Фото: t.me/dsr_npu

"Викрили корупційну схему оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області, слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області спільно з колегами із обласного управління СБУ за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронець. Фото: t.me/dsr_npu

Допис Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Львівській області працівники Державного бюро розслідувань затримали на хабарництві начальницю відділення лікарні філії державної установи "Центр охорони здоров’я" Державної кримінально-виконавчої служби". Вона допомагала ухилянтам за гроші отримувати медичні документи для визнання непридатності.

Також на Одещині затримали посадовицю обласного центру психічного здоров’я за отримання хабаря у розмірі понад 1700 доларів. За ці гроші жінка обіцяла відстрочку від призову у зв'язку з доглядом за хворим родичем.