В Хмельницкой области разоблачили на коррупции главу ВВК, которая помогала уклонистам

Правоохранители и задержанная глава ВВК. Фото: t.me/dsr_npu

В Хмельницкой области разоблачили на взяточничестве главу военно-врачебной комиссии. Женщина получала деньги за помощь в уклонении от мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции в Telegram в пятницу, 19 апреля.

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Должностное лицо получила денежное вознаграждение за признание местного жителя, подлежащего мобилизации, ограниченно годным, что дает основания для отсрочки призыва по состоянию здоровья. Ей уже объявили подозрение и взяли под стражу.

Правоохранители и задержанная глава ВЛК. Фото: t.me/dsr_npu

"Разоблачили коррупционную схему оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области, следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области совместно с коллегами из областного управления СБУ при процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона", — говорится в сообщении.

Правоохранитель. Фото: t.me/dsr_npu

Пост Департамента стратегических расследований Нацполиции. Фото: скриншот

Напомним, во Львовской области сотрудники Государственного бюро расследований задержали на взяточничестве начальницу отделения больницы филиала государственного учреждения "Центр здравоохранения" Государственной уголовно-исполнительной службы", которая помогала уклонистам за деньги получать медицинские документы для признания негодности.

Также в Одесской области задержали чиновницу областного центра психического здоровья за получение взятки в размере более 1700 долларов. За эти деньги женщина обещала отсрочку от призыва в связи с уходом за больным родственником.