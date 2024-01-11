У Херсоні чутно вибухи

Перший момент після вибуху. Фото: imagedelivery.ne

У Херсоні повідомляють про вибухи. Наразі їх причини і наслідки не відомі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи у Херсоні

Місцеві засобі масової інформації повідомляють про чергові вибухи у Херсоні.

Наразі не відомо, що стало причиною вибухів і які їхні наслідки. Цивільним мешканцям радять перебувати в укриттях.

При цьому офіційна влада ніяких коментарів наразі не дає.

Повідомлення про загрозу обстрілу. Фото: скриншот

При цьому, наразі по території України нема повітряних тривог.

Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що росіяни в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього постраждала літня жінка.

Нагадуємо, що російські окупанти вчергове атакували Херсон сьогодні, 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.