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У Херсоні чутно вибухи

11 січня 2024 17:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Херсоні чутно вибухи
Перший момент після вибуху. Фото: imagedelivery.ne
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Херсоні повідомляють про вибухи. Наразі їх причини і наслідки не відомі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Вибухи у Херсоні

Місцеві засобі масової інформації повідомляють про чергові вибухи у Херсоні.

Наразі не відомо, що стало причиною вибухів і які їхні наслідки. Цивільним мешканцям радять перебувати в укриттях.

При цьому офіційна влада ніяких коментарів наразі не дає.

тривога
Повідомлення про загрозу обстрілу. Фото: скриншот

При цьому, наразі по території України нема повітряних тривог.

карта
Карта повітряних тривог в Україні. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що росіяни в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього постраждала літня жінка.

Нагадуємо, що російські окупанти вчергове атакували Херсон сьогодні, 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.

війна
Херсон
вибух
Україна
обстріли

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