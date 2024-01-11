У Херсоні чутно вибухи
У Херсоні повідомляють про вибухи. Наразі їх причини і наслідки не відомі.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи у Херсоні
Місцеві засобі масової інформації повідомляють про чергові вибухи у Херсоні.
Наразі не відомо, що стало причиною вибухів і які їхні наслідки. Цивільним мешканцям радять перебувати в укриттях.
При цьому офіційна влада ніяких коментарів наразі не дає.
При цьому, наразі по території України нема повітряних тривог.
Раніше ми повідомляли, що росіяни в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього постраждала літня жінка.
Нагадуємо, що російські окупанти вчергове атакували Херсон сьогодні, 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.
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