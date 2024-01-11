В Херсонській ОВА показали перші кадри після обстрілу російськими окупантами
Росіяни в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього постраждала літня жінка.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Черговий обстріл Херсонської області
"Після обіду окупаційні війська вкотре вкрили вогнем місто. Пошкоджено оселі містян", — повідомив Прокудін.
В ОВА повідомили, що поранену 87-річну херсонку "швидка допомога" відвезла до лікарні, де жінці надали допомогу.
"Стан потерпілої медики оцінюють як середньої тяжкості", — повідомили в ОВА.
Раніше ми повідомляли, що російські окупанти вдарили по житловому будинку в Херсоні. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.
Нагадуємо, що російські окупанти вчергове атакували Херсон 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.
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