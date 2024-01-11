В Херсонській ОВА показали перші кадри після обстрілу російськими окупантами

Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: скриншот

Росіяни в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього постраждала літня жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Після обіду окупаційні війська вкотре вкрили вогнем місто. Пошкоджено оселі містян", — повідомив Прокудін.

В ОВА повідомили, що поранену 87-річну херсонку "швидка допомога" відвезла до лікарні, де жінці надали допомогу.

"Стан потерпілої медики оцінюють як середньої тяжкості", — повідомили в ОВА.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти вдарили по житловому будинку в Херсоні. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.

Нагадуємо, що російські окупанти вчергове атакували Херсон 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння.