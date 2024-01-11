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В Херсонській ОВА показали перші кадри після обстрілу російськими окупантами

11 січня 2024 17:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В Херсонській ОВА показали перші кадри після обстрілу російськими окупантами
Наслідки російського обстрілу Херсонщини. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росіяни в черговий раз обстріляли Херсонську область. Внаслідок цього постраждала літня жінка.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Після обіду окупаційні війська вкотре вкрили вогнем місто. Пошкоджено оселі містян", — повідомив Прокудін.

В ОВА повідомили, що поранену 87-річну херсонку "швидка допомога" відвезла до лікарні, де жінці надали допомогу.

"Стан потерпілої медики оцінюють як середньої тяжкості", — повідомили в ОВА.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти вдарили по житловому будинку в Херсоні. Внаслідок ворожої атаки постраждали четверо людей.

Нагадуємо, що російські окупанти вчергове атакували Херсон 9 січня. Загарбники завдали кількох ударів по місту з різного виду озброєння. 

війна
Херсон
Україна
обстріли
окупанти
Росія

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