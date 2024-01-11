В Херсонской ОВА показали первые кадры после обстрела российскими оккупантами

Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: скриншот

Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате пострадала пожилая женщина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Читайте также:

Очередной обстрел Херсонской области

"После обеда оккупационные войска в очередной раз покрыли огнем город. Поврежден дом горожан", — сообщил Прокудин.

В ОВА сообщили, что раненую 87-летнюю херсонку "скорая помощь" отвезла в больницу, где женщине оказали помощь.

"Состояние потерпевшей медики оценивают как средней тяжести", — сообщили в ОВА.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу из разного вида вооружения.