В Херсонской ОВА показали первые кадры после обстрела российскими оккупантами
Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате пострадала пожилая женщина.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Очередной обстрел Херсонской области
"После обеда оккупационные войска в очередной раз покрыли огнем город. Поврежден дом горожан", — сообщил Прокудин.
В ОВА сообщили, что раненую 87-летнюю херсонку "скорая помощь" отвезла в больницу, где женщине оказали помощь.
"Состояние потерпевшей медики оценивают как средней тяжести", — сообщили в ОВА.
Ранее мы сообщали, что российские оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.
Напомним, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу из разного вида вооружения.
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