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В Херсонской ОВА показали первые кадры после обстрела российскими оккупантами

11 января 2024 17:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Херсонской ОВА показали первые кадры после обстрела российскими оккупантами
Последствия российского обстрела Херсонской области. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате пострадала пожилая женщина.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Очередной обстрел Херсонской области

"После обеда оккупационные войска в очередной раз покрыли огнем город. Поврежден дом горожан", — сообщил Прокудин.

В ОВА сообщили, что раненую 87-летнюю херсонку "скорая помощь" отвезла в больницу, где женщине оказали помощь.

"Состояние потерпевшей медики оценивают как средней тяжести", — сообщили в ОВА.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне. В результате вражеской атаки пострадали четыре человека.

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу из разного вида вооружения.

война
Херсон
Украина
обстрелы
оккупанты
Россия

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