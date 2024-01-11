В Херсоне слышны взрывы
В Херсоне сообщают о взрывах. Пока их причины и последствия не известны.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы в Херсоне
Местные средства массовой информации сообщают об очередных взрывах в Херсоне.
Пока не известно, что стало причиной взрывов и каковы их последствия. Официальные власти никаких комментариев пока не дают.
При этом сейчас по территории Украины нет воздушных тревог.
Ранее мы сообщали, что россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате пострадала пожилая женщина.
Напомним, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон сегодня, 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу по разному виду вооружения.
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