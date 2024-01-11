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В Херсоне слышны взрывы

11 января 2024 17:54
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Херсоне слышны взрывы
Первый момент после взрыва. Фото: imagedelivery.ne
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Херсоне сообщают о взрывах. Пока их причины и последствия не известны.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрывы в Херсоне

Местные средства массовой информации сообщают об очередных взрывах в Херсоне.

Пока не известно, что стало причиной взрывов и каковы их последствия. Официальные власти никаких комментариев пока не дают.

херсон
Сообщения о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

При этом сейчас по территории Украины нет воздушных тревог.

карта
Карта воздушных тревог в Украине. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что россияне в очередной раз обстреляли Херсонскую область. В результате пострадала пожилая женщина.

Напомним, что российские оккупанты в очередной раз атаковали Херсон сегодня, 9 января. Захватчики нанесли несколько ударов по городу по разному виду вооружения.

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Херсон
взрыв
Украина
обстрелы

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