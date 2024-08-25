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У Казані РФ жінка та син підпалили будівлю військового суду, — ЗМІ

25 серпня 2024 07:02
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Жінка та син підпалили у Казані будівлю військового суду 24 серпня 2024 року
Пожежа у Казані. Фото: скрін
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

У суботу, 24 серпня, у столиці республіки Татарстан (що входить до складу РФ) місті Казані, жінка підпалила військову комендатуру. Допомога у підпалі також здійснював її 13-річний син.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Що сталося

Зазначається, що пожежа спалахнула на першому поверсі Казанського військового суду. За даними Telegram-каналу Baza, площа пожежі склала 16 квадратних метрів. Невдовзі вогонь загасили.

Причиною пожежі став підпал. Російський канал Baza стверджує, що жінка та її 13-річний син розбили вікно комендатури, після чого закинули коктейль Молотова. Їх двох затримали перехожі.

Відомо, що матір та син доправлені до відділу поліції, де з'ясовуватимуть причини вчинку.

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