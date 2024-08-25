Жінка та син підпалили у Казані будівлю військового суду 24 серпня 2024 року

У Казані РФ жінка та син підпалили будівлю військового суду, — ЗМІ
У суботу, 24 серпня, у столиці республіки Татарстан (що входить до складу РФ) місті Казані, жінка підпалила військову комендатуру. Допомога у підпалі також здійснював її 13-річний син.
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Що сталося
Зазначається, що пожежа спалахнула на першому поверсі Казанського військового суду. За даними Telegram-каналу Baza, площа пожежі склала 16 квадратних метрів. Невдовзі вогонь загасили.
Причиною пожежі став підпал. Російський канал Baza стверджує, що жінка та її 13-річний син розбили вікно комендатури, після чого закинули коктейль Молотова. Їх двох затримали перехожі.
Відомо, що матір та син доправлені до відділу поліції, де з'ясовуватимуть причини вчинку.
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