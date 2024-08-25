Женщина и сын подожгли в Казани здание военного суда 24 августа 2024 года

В Казани РФ женщина и сын подожгли здание военного суда, — СМИ
В субботу, 24 августа, в столице республики Татарстан (входящей в состав РФ) городе Казани, женщина подожгла военную комендатуру. Помощь в поджоге также осуществлял ее 13-летний сын.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Что произошло
Отмечается, что пожар вспыхнул на первом этаже Казанского военного суда. По данным Telegram-канала Baza, площадь пожара составила 16 метров квадратных. Вскоре огонь потушили.
Причиной пожара стал поджог. Российский канал Baza утверждает, что женщина и ее 13-летний сын разбили окно комендатуры, после чего закинули коктейль Молотова. Их двоих задержали прохожие.
Известно, что мать и сына доставили в отдел полиции, где будут выяснять причины поступка.
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