Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Канаді відповіли, чи повернуть інструкторів в Україну, які виїхали 2022 року arrow

У Канаді відповіли, чи повернуть інструкторів в Україну, які виїхали 2022 року

18 червня 2024 05:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Канаді прокоментували ідею щодо відправки інструкторів в Україну
Канадські інструктори. Фото: Збройні сили Канади
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що наразі його країна не вважає за доцільне відправляти військових інструкторів в Україну. Таким чином він відреагував на сумніви країн НАТО щодо такого кроку.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 17 червня.

Читайте також:

Канада не відправлятиме своїх інструкторів в Україну

"Було обговорення місії НАТО щодо посилення підготовки. Наразі обставини не дозволяють, на мій погляд, розміщувати канадських інструкторів в Україні", — зазначив Блер.

За його словами, наразі "існує цілком зрозуміла стурбованість щодо розширення навчальної місії в Україні".

Видання нагадало, що Канада вивела своїх інструкторів перед повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року. Вони продовжували навчати українських військових у Великій Британії та Польщі. З 2015 року Канада підготувала понад 40 тисяч українських солдатів.

Як відомо, 7 червня президент Франції Емманюель Макрон запропонував союзникам створити коаліцію інструкторів для відправки в Україну. Він сказав, що Франція не хоче війни з Росією, проте допомагатиме Україні. Своєю чергою в Німеччині відреагували на ідею Макрона, заявивши, що не готові до такого вчинку.

Раніше Польща запропонувала альтернативу пропозиції відправити військових інструкторів в Україну. В країні заявили, що навчатимуть українських військових на своїй території.

Україна
війна
НАТО
війна в Україні
військові навчання
військові
Канада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

5 червня 2024

14:17 Чи задоволені українці Зеленським — КМІС провів масштабне опитування

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

5 червня 2024
Text

09:54 Попенко заявив, що українцям у містах доведеться переїжджати взимку в приватний сектор