У Канаді прокоментували ідею щодо відправки інструкторів в Україну

Канадські інструктори. Фото: Збройні сили Канади

Міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що наразі його країна не вважає за доцільне відправляти військових інструкторів в Україну. Таким чином він відреагував на сумніви країн НАТО щодо такого кроку.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 17 червня.

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"Було обговорення місії НАТО щодо посилення підготовки. Наразі обставини не дозволяють, на мій погляд, розміщувати канадських інструкторів в Україні", — зазначив Блер.

За його словами, наразі "існує цілком зрозуміла стурбованість щодо розширення навчальної місії в Україні".

Видання нагадало, що Канада вивела своїх інструкторів перед повномасштабним вторгненням Росії в лютому 2022 року. Вони продовжували навчати українських військових у Великій Британії та Польщі. З 2015 року Канада підготувала понад 40 тисяч українських солдатів.

Як відомо, 7 червня президент Франції Емманюель Макрон запропонував союзникам створити коаліцію інструкторів для відправки в Україну. Він сказав, що Франція не хоче війни з Росією, проте допомагатиме Україні. Своєю чергою в Німеччині відреагували на ідею Макрона, заявивши, що не готові до такого вчинку.

Раніше Польща запропонувала альтернативу пропозиції відправити військових інструкторів в Україну. В країні заявили, що навчатимуть українських військових на своїй території.