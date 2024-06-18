В Канаде прокомментировали идею по отправке инструкторов в Украину

Канадские инструкторы. Фото: Вооруженные силы Канады

Министр обороны Канады Билл Блэр заявил, что в настоящее время его страна не считает целесообразным отправлять военных инструкторов в Украину. Таким образом, он отреагировал на сомнения стран НАТО относительно такого шага.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 17 июня.

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"Было обсуждение миссии НАТО по усилению подготовки. Пока обстоятельства не позволяют, на мой взгляд, размещать канадских инструкторов в Украине", — отметил Блэр.

По его словам, сейчас "существует вполне понятная обеспокоенность расширением учебной миссии в Украине".

Издание напомнило, что Канада вывела своих инструкторов перед полномасштабным вторжением России в феврале 2022 года. Они продолжали обучать украинских военных в Великобритании и Польше. С 2015 года Канада подготовила более 40 тысяч украинских солдат.

Как известно, 7 июня президент Франции Эмманюэль Макрон предложил союзникам создать коалицию инструкторов для отправки в Украину. Он сказал, что Франция не хочет войны с Россией, однако будет помогать Украине. В свою очередь в Германии отреагировали на идею Макрона, заявив, что не готовы к такому поступку.

Ранее Польша предложила альтернативу предложению отправить военных инструкторов в Украину. В стране заявили, что будут обучать украинских военных на своей территории.