У Канаді блискавка влучила в літак з 550 пасажирами на борту — що з ними сталося

Літак в аеропорту Канади. Ілюстративне фото: Depositphotos

У канадському місті Ванкувер блискавка влучила в пасажирський літак. Повітряне судно з 550 пасажирами успішно продовжило рух після інциденту.

Про це пише CTV News.

Читайте також:

Скриншот допису Ми Україна

Блискавка влучила в літак

Влучання блискавки сталося після зльоту літака з аеропорту у Ванкувері. Відомо, що на борту перебували 550 пасажирів.

Після удару блискавки Boeing 777-300 продовжив курс до пункту призначення — лондонського аеропорту Хітроу.

Відомо, що на цьому повітряному судні встановлена спеціальна система придушення блискавок. Однак після таких випадків літаки все одно зазвичай проходять перевірку.

За даними Національної метеорологічної служби США, пасажирські літаки зазвичай "зазнають ударів блискавки в середньому один-два рази на рік".

Нагадаємо, поблизу Неаполя в США впав бізнес-джет Bombardier Challenger 600. Внаслідок авіакатастрофи загинули дві людини.

Крім того, колишній президент Чилі Себастіян Піньєра потрапив в авіакатастрофу. Внаслідок аварії він загинув, іншим пасажирам вдалося врятуватися.