В Канаде молния попала в самолет с 550 пассажирами на борту — что с ними произошло

Самолет в аэропорту Канады. Иллюстративное фото: Depositphotos

В канадском городе Ванкувер молния попала в пассажирский самолет. Воздушное судно с 550 пассажирами успешно продолжило движение после инцидента.

Об этом пишет CTV News.

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Скриншот поста Ми Україна

Молния попала в самолет

Попадание молнии произошло после взлета самолета из аэропорта в Ванкувере. Известно, что на борту находились 550 пассажиров.

После удара молнии Boeing 777-300 продолжил курс до пункта назначения — лондонского аэропорта Хитроу.

Известно, что на этом воздушном судне установлена специальная система подавления молний. Однако после таких случаев самолеты все равно обычно проходят проверку.

По данным Национальной метеорологической службы США, пассажирские самолеты обычно "потерпают от ударов молнии в среднем один-два раза в год".

Напомним, вблизи Неаполя в США упал бизнес-джет Bombardier Challenger 600. В результате авиакатастрофы погибли два человека.

Кроме того, бывший президент Чили Себастиан Пиньера попал в авиакатастрофу. В результате аварии он погиб, другим пассажирам удалось спастись.