У Кам'янці-Подільському люди застрягли на атракціоні - відео

Люди застрягли на атракціоні. Фото: скриншот

На Хмельниччині у понеділок, 3 червня, трапився інцидент. Люди застрягли на атракціоні у Кам'янці-Подільському. Вони опинилися в пастці через вимкнення світла.

Відповідне відео з'явилося в мережі.

Читайте також:

Люди застрягли на атракціоні

На кадрах, знятих очевидцем, розповідається, що у Кам'янці-Подільському вимкнули електроенергію.

Через це люди, які розважалися на атракціоні, опинилися високо у повітрі.

До слова, це вже другий подібний випадок за кілька днів. Минулого разу подібний інцидент трапився в Івано-Франківську. Там люди застрягли на оглядовому колесі.

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували українську енергетику. Пошкоджено енергооб'єкти в п'яти областях.

Також уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Це збільшить витрати на обслуговування багатоквартирних будинків, що призведе до значного зростання комунальних платежів для населення.