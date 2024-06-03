У Кам'янці-Подільському люди застрягли на атракціоні - відео

У Кам'янці-Подільському люди зависли у повітрі на атракціоні — яка причина
На Хмельниччині у понеділок, 3 червня, трапився інцидент. Люди застрягли на атракціоні у Кам'янці-Подільському. Вони опинилися в пастці через вимкнення світла.
Відповідне відео з'явилося в мережі.
Люди застрягли на атракціоні
На кадрах, знятих очевидцем, розповідається, що у Кам'янці-Подільському вимкнули електроенергію.
Через це люди, які розважалися на атракціоні, опинилися високо у повітрі.
До слова, це вже другий подібний випадок за кілька днів. Минулого разу подібний інцидент трапився в Івано-Франківську. Там люди застрягли на оглядовому колесі.
Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували українську енергетику. Пошкоджено енергооб'єкти в п'яти областях.
Також уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Це збільшить витрати на обслуговування багатоквартирних будинків, що призведе до значного зростання комунальних платежів для населення.
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