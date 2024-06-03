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У Кам'янці-Подільському люди зависли у повітрі на атракціоні — яка причина

3 червня 2024 16:56
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У Кам'янці-Подільському люди застрягли на атракціоні - відео
Люди застрягли на атракціоні. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

На Хмельниччині у понеділок, 3 червня, трапився інцидент. Люди застрягли на атракціоні у Кам'янці-Подільському. Вони опинилися в пастці через вимкнення світла.

Відповідне відео з'явилося в мережі.

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Люди застрягли на атракціоні

На кадрах, знятих очевидцем, розповідається, що у Кам'янці-Подільському вимкнули електроенергію.

Через це люди, які розважалися на атракціоні, опинилися високо у повітрі.

До слова, це вже другий подібний випадок за кілька днів. Минулого разу подібний інцидент трапився в Івано-Франківську. Там люди застрягли на оглядовому колесі. 

Нагадаємо, міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що в ніч проти суботи, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували українську енергетику. Пошкоджено енергооб'єкти в  п'яти областях. 

Також уряд підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня. Це збільшить витрати на обслуговування багатоквартирних будинків, що призведе до значного зростання комунальних платежів для населення.

відключення світла
електропостачання
розваги
електроенергія

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