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В Каменце-Подольском люди зависли в воздухе на аттракционе — какая причина

3 июня 2024 16:56
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
В Каменце-Подольском люди застряли на аттракционе
Люди застряли на аттракционе. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

На Хмельнитчине в понедельник, 3 июня, произошел инцидент. Люди застряли на аттракционе в Каменце-Подольском. Они оказались в ловушке из-за отключения света.

Соответствующее видео появилось в сети.

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Люди застряли на аттракционе

На кадрах, снятых очевидцем, говорится, что в Каменце-Подольском выключили электроэнергию.

В связи с этим развлекавшиеся на аттракционе люди оказались высоко в воздухе.

К слову, это уже второй подобный случай за несколько дней. В прошлый раз подобный инцидент произошел в Ивано-Франковске. Там люди застряли на смотровом колесе.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в ночь на субботу, 1 июня, российские оккупанты в очередной раз атаковали украинскую энергетику. Повреждены энергообъекты в пяти областях.

Также правительство повысило тариф на электроэнергию для населения с 1 июня. Это увеличит расходы по обслуживанию многоквартирных домов, что приведет к значительному росту коммунальных платежей для населения.

отключения света
электроснабжение
развлечения
электроэнергия

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