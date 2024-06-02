Застрягли на оглядовому колесі — рятувальники допомогли людям у парку Шевченка в Івано_франківську

Люди застрягли на оглядовому колесі. Фото: скриншот

Нещодавно у парку Шевченка в Івано-Франківську стався жахливий інцидент. Люди застрягли на оглядовому колесі. Подія трапилася 1 червня і викликала неабиякий резонанс серед відвідувачів парку.

Про це повідомляє "Галка".

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Інцидент на оглядовому колесі

Перехожі спробували допомогти постраждалим самостійно, але незабаром стало зрозуміло, що без професійної допомоги не обійтись.

На місце події викликали рятувальників, які успішно провели рятувальну операцію, знявши всіх людей з атракціону.

Інцидент додав декому нову фобію до скарбнички страхів. Однак, завдяки оперативним діям рятувальників, усі люди були врятовані без жодних травм.

Нагадаємо, 15 травня у Львові сталась пожежа у багатоповерхівці, одного потерпілого довелось госпіталізувати через опіки.

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