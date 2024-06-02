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Застряли на смотровом колесе — спасатели помогли людям в парке Шевченко в Ивано-Франковске

2 июня 2024 17:01
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Застряли на смотровом колесе — спасатели помогли людям в парке Шевченко в Ивано-Франковске
Люди застряли на смотровом колесе. Фото: скриншот
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Недавно в парке Шевченко в Ивано-Франковске произошел ужасный инцидент. Люди застряли на смотровом колесе. Событие случилось 1 июня и вызвало большой резонанс среди посетителей парка.

Об этом сообщает "Галка".

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Инцидент на смотровом колесе

Прохожие попытались помочь пострадавшим самостоятельно, но вскоре стало ясно, что без профессиональной помощи не обойтись.

На место происшествия вызвали спасателей, успешно проведших спасательную операцию, сняв всех людей с аттракциона.

Инцидент добавил кое-кому новую фобию в копилку страхов. Однако, благодаря оперативным действиям спасателей, все люди были спасены без травм.

Напомним, 15 мая во Львове произошел пожар в многоэтажке, одного пострадавшего пришлось госпитализировать из-за ожогов.

Сегодня утром во Львове были слышны взрывы , россияне в очередной раз атаковали город "шахедами".

Ивано-Франковск
развлечения
ГСЧС
инцидент

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