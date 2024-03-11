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У яких компаніях будуть масштабні скорочення — опитування Нацбанку

11 березня 2024 06:52
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
У яких компаніях будуть масштабні скорочення — опитування Нацбанку
Жінка тримає грроші. Фото: УП
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська

Найближчим часом ринок праці України не зазнаватиме значних потрясінь не очікується як різкого зростання вакансій в основних секторах економіки, так і сплеску звільнень. Втім, окремі компанії, які мають намір змінювати кількість співробітників, все ж є. І тут ситуація негативна: звільняти працівників у них мають намір набагато частіше, ніж наймати нових.

Про це йдеться у результатах опитування Нацбанку.

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Наприклад, серед підприємств сфери послуг:

  • залишатимуть поточну кількість працівників — 79%;
  • найматимуть нових — 9%;
  • проводитимуть звільнення — 13%, що майже в 1,5 раза перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед підприємств сфери промисловості:

  • залишатимуть поточну кількість працівників — 77%;
  • найматимуть нових — 8%;
  • проводитимуть звільнення — 15%, що майже вдвічі перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Серед будівельних підприємств:

  • залишатимуть поточну кількість працівників — 76%;
  • найматимуть нових — 5%;
  • проводитимуть звільнення — 19%, що майже вчетверо перевищує кількість тих, хто готовий збільшувати штат.

Сфера торгівлі стала єдиною, де наймати нових співробітників мають намір частіше, ніж звільняти наявних — 6% проти 5%. Втім, як і в інших галузях, переважна більшість компаній сектору не має наміру змінювати кількість своїх працівників — таких 89%.

Раніше ми повідомляли, що у лютому 2024 року на українському ринку праці сталися суттєві зміни. Різко зросла середня заробітна плата, яку пропонують роботодавці за вакансіями, також побільшало пропозицій роботи.

В уряді розповіли, чи є загрози для виплат пенсій та заробітної плати у 2024 році. До цього лунали заяви про можливі затримки через проблеми з фінансуванням з боку країн-партнерів.

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