В каких компаниях будут масштабные сокращения — опрос Нацбанка

Женщина, держащая деньги. Фото: УП

В ближайшее время рынок труда Украины не будет испытывать значительные потрясения не ожидается как резкого роста вакансий в основных секторах экономики, так и всплеска увольнений. Впрочем, отдельные компании, намеревающиеся изменять количество сотрудников, все же есть. И здесь ситуация отрицательная: увольнять работников у них намерены гораздо чаще, чем нанимать новых.

Об этом говорится в результатах опроса Нацбанка.

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Например, среди предприятий сферы услуг:

будут оставлять текущее количество работников - 79%;

будут нанимать новых - 9%;

будут проводить увольнения — 13%, что почти в 1,5 раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди предприятий сферы промышленности:

будут оставлять текущее количество работников - 77%;

будут нанимать новых - 8%;

будут проводить увольнения — 15%, что почти вдвое превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Среди строительных предприятий:

будут оставлять текущее количество работников - 76%;

будут нанимать новых - 5%;

будут проводить увольнения — 19%, что почти в четыре раза превышает количество тех, кто готов увеличивать штат.

Сфера торговли стала единственной, где нанимать новых сотрудников намерены чаще, чем увольнять имеющихся — 6% против 5%. Впрочем, как и в других отраслях, подавляющее большинство компаний сектора не намерено изменять количество своих работников — таких 89%.

Ранее сообщалось, что в феврале 2024 года на украинском рынке труда произошли существенные изменения. Резко возросла средняя заработная плата , которую предлагают работодатели по вакансиям, также увеличилось предложение работы.

В правительстве рассказали, есть ли угрозы выплат пенсий и заработной платы в 2024 году. До этого звучали заявления о возможных задержках из-за проблем с финансированием со стороны стран-партнеров.