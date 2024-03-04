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У ГУР відповіли, хто причетний до вибуху на залізничному мосту в РФ

4 березня 2024 09:25
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У ГУР відповіли, хто причетний до вибуху на залізничному мосту в РФ
Залізничний міст у Самарській області. Фото: росЗМІ
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Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області РФ. Ця залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів.

Про це повідомила пресслужба ГУР у понеділок, 4 березня. 

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У ГУР підтвердили факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у Самарській області Росії. Зазначається, що сьогодні зранку міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій.

"Залізнична гілка використовувалась державою-агресором для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ "Полімер" у місті Чапаєвськ Самарської області", —  повідомили у розвідці. 

У відомстві додали, що з огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим.

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Скриншот допису ГУР в Telegram

Нагадаємо, вранці 4 березня у Самарській області пролунав потужний вибух на залізничному мосту. Пошкодження зазнали металоконструкції мосту, а також огородження. Рух поїздів призупинений. 

Крім того, вночі 2 березня в Єкатеринбурзі пролунав потужний вибух на електропідстанції, яка постачає електрику на три оборонні заводи Російської Федерації. 

міст
вибух
поїзди
війна в Україні
ГУР
Росія

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