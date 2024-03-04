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В ГУР ответили, кто причастен к взрыву на железнодорожном мосту в РФ

4 марта 2024 09:25
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ГУР ответили, кто причастен к взрыву на железнодорожном мосту в РФ
Железнодорожный мост в Самарской области. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области РФ. Эта железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в понедельник, 4 марта.

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В ГУР подтвердили факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области России. Отмечается, что сегодня утром мост был поврежден из-за подрыва его силовых конструкций.

"Железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в том числе инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области", — сообщили в разведке.

В ведомстве добавили, что, учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование длительное время будет невозможным.

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Скриншот сообщения ГУР в Telegram

Напомним, утром 4 марта в Самарской области раздался мощный взрыв на железнодорожном мосту. Повреждение получили металлоконструкции моста, а также ограждения. Движение поездов приостановлено.

Кроме того, ночью 2 марта в Екатеринбурге раздался мощный взрыв на электроподстанции, поставляющей электричество на три оборонных завода Российской Федерации.

мост
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поезда
война в Украине
ГУР
Россия

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