В ГУР ответили, кто причастен к взрыву на железнодорожном мосту в РФ

Железнодорожный мост в Самарской области. Фото: росСМИ

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтверждает факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области РФ. Эта железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в понедельник, 4 марта.

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В ГУР подтвердили факт выведения из строя железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области России. Отмечается, что сегодня утром мост был поврежден из-за подрыва его силовых конструкций.

"Железнодорожная ветвь использовалась государством-агрессором для транспортировки военных грузов, в том числе инженерных боеприпасов, произведенных заводом АО "Полимер" в городе Чапаевск Самарской области", — сообщили в разведке.

В ведомстве добавили, что, учитывая характер повреждений железнодорожного моста, его использование длительное время будет невозможным.

Скриншот сообщения ГУР в Telegram

Напомним, утром 4 марта в Самарской области раздался мощный взрыв на железнодорожном мосту. Повреждение получили металлоконструкции моста, а также ограждения. Движение поездов приостановлено.

Кроме того, ночью 2 марта в Екатеринбурге раздался мощный взрыв на электроподстанции, поставляющей электричество на три оборонных завода Российской Федерации.