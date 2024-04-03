У ГУР прокоментували інформацію про плани знищення Керченського мосту

Кримський міст. Фото: росЗМІ

Інформація, оприлюднена виданням The Guardian, щодо планів Головного управління розвідки Міноборони України щодо знищення Керченського мосту, не є новою. Адже, за словами Андрія Юсова, це військова ціль, яка підлягає "знешкодженню"

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ході телемарафону.

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Знищення Керченського мосту

Відповідаючи на питання про можливі наслідки публікації таких матеріалів, Юсов зауважив, що The Guardian має свої джерела і нерідко публікує матеріали з посиланням на них. Однак він вважає, що коментувати анонімну інформацію не завжди доцільно.

"ГУР подає інформацію тільки тоді, коли вона потрібна. Про цей міст було сказано багато, у тому числі й офіційні заяви від українських представників сектору безпеки та оборони, включаючи очільника СБУ. І, на жаль, ми не можемо засвідчити, що наші російські супротивники постійно доповідають вгору, що всі заходи безпеки вжиті", — підкреслив Юсов.

Щодо можливості використання цієї інформації для налякування окупантів, представник ГУР вважає, що це малоймовірно. Однак він підкреслив, що Керченський міст, як і будь-який інший незаконний об'єкт, є військовою ціллю і підлягає знищенню.

"Ця інформація не є новою. Це стосується всіх військових об'єктів, і це доволі очевидно", — підсумував представник ГУР.

Нагадаємо, що У британського видання The Guardian вийшла стаття, у якій йдеться про те, що Головне управління розвідки Міноборони України готує третій удар по Керченському мосту.

Також ми писали про те, що постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева повідомила, що насправді українські військові знищили більше об'єктів у Криму, ніж відомо публічно.