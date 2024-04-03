Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У ГУР прокоментували інформацію про плани знищення Керченського мосту arrow

У ГУР прокоментували інформацію про плани знищення Керченського мосту

3 квітня 2024 22:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У ГУР прокоментували інформацію про плани знищення Керченського мосту
Кримський міст. Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Інформація, оприлюднена виданням The Guardian, щодо планів Головного управління розвідки Міноборони України щодо знищення Керченського мосту, не є новою. Адже, за словами Андрія Юсова, це військова ціль, яка підлягає "знешкодженню"

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов в ході телемарафону.

Читайте також:

Знищення Керченського мосту

Відповідаючи на питання про можливі наслідки публікації таких матеріалів, Юсов зауважив, що The Guardian має свої джерела і нерідко публікує матеріали з посиланням на них. Однак він вважає, що коментувати анонімну інформацію не завжди доцільно.

"ГУР подає інформацію тільки тоді, коли вона потрібна. Про цей міст було сказано багато, у тому числі й офіційні заяви від українських представників сектору безпеки та оборони, включаючи очільника СБУ. І, на жаль, ми не можемо засвідчити, що наші російські супротивники постійно доповідають вгору, що всі заходи безпеки вжиті", — підкреслив Юсов.

Щодо можливості використання цієї інформації для налякування окупантів, представник ГУР вважає, що це малоймовірно. Однак він підкреслив, що Керченський міст, як і будь-який інший незаконний об'єкт, є військовою ціллю і підлягає знищенню.

"Ця інформація не є новою. Це стосується всіх військових об'єктів, і це доволі очевидно", — підсумував представник ГУР.

Нагадаємо, що У британського видання The Guardian вийшла стаття, у якій йдеться про те, що Головне управління розвідки Міноборони України готує третій удар по Керченському мосту. 

Також ми писали про те, що постійна представниця Президента України в Криму Таміла Ташева повідомила, що насправді українські військові знищили більше об'єктів у Криму, ніж відомо публічно. 

обстріли
Кримський міст
військові дії
ГУР
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК