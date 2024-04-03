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В ГУР прокомментировали информацию о планах уничтожения Керченского моста

3 апреля 2024 22:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В ГУР прокомментировали информацию о планах уничтожения Керченского моста
Крымский мост. Фото: росСМИ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Информация, обнародованная изданием The Guardian, о планах Главного управления разведки Минобороны Украины по уничтожению Керченского моста, не нова. Ведь, по словам Андрея Юсова, это военная цель, подлежащая "обезвреживанию"

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в ходе телемарафона.

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Отвечая на вопрос о возможных последствиях публикации таких материалов, Юсов отметил, что The Guardian имеет свои источники и нередко публикует материалы со ссылкой на них. Однако он считает, что комментировать анонимную информацию не всегда целесообразно.

"ГУР представляет информацию только тогда, когда она нужна. Об этом мосте было сказано много, в том числе и официальные заявления от украинских представителей сектора безопасности и обороны, включая главу СБУ. И, к сожалению, мы не можем засвидетельствовать, что наши российские противники постоянно докладывают вверх, что все меры безопасности приняты", — подчеркнул Юсов.

Относительно возможности использования этой информации для напугания окупантов, представитель ГУР считает, что это маловероятно. Однако он подчеркнул, что Керченский мост, как и любой другой незаконный объект, является военной целью и подлежит уничтожению.

"Эта информация не нова. Это касается всех военных объектов, и это достаточно очевидно" , — подытожил представитель ГУР.

Напомним, что у британского издания The Guardian вышла статья, в которой говорится, что Главное управление разведки Минобороны Украины готовит третий удар по Керченскому мосту.

Также мы писали о том, что постоянная представительница Президента Украины в Крыму Тамила Ташева сообщила, что на самом деле украинские военные уничтожили больше объектов в Крыму , чем известно публично.

обстрелы
Крымский мост
военные действия
ГУР
атака

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