Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У ГУР прокоментували атаку дронів у Воронезькій області РФ arrow

У ГУР прокоментували атаку дронів у Воронезькій області РФ

9 квітня 2024 14:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У ГУР прокоментували атаку дронів у Воронезькій області РФ
Андрій Юсов. Фото: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Головному управлінні розвідки підтвердили атаку двох безпілотників по авіапідприємству в Борисоглєбську Воронезької області РФ. За попередньою інформацією, вдалося уразити основні виробничі потужності підприємства. 

Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов у коментарі для видання Радіо Свобода.  

Читайте також:

Атака дронів у Воронезькій області РФ

"Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства", — сказав Юсов, коментуючи атаку безпілотників. 

Варто зазначити, що цієї ночі безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Воронезькій області. Внаслідок атаки пошкодження отримали фасад та вікна навчального центру. Інформація про постраждалих відсутня. 

Нагадаємо, 7 квітня кілька населених пунктів Бєлгородської області Росії потрапили під обстріл нібито ударних дронів. 

Незадовго до того ГУР перехопило розмову цивільних з Бєлгорода, у якій ті бідкалися через відсутність продуктів харчування і те, що змушені покидати свої домівки. 

війна
росіяни
безпілотники
обстріли
ГУР
Росія
Андрій Юсов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку