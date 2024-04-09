У ГУР прокоментували атаку дронів у Воронезькій області РФ
У Головному управлінні розвідки підтвердили атаку двох безпілотників по авіапідприємству в Борисоглєбську Воронезької області РФ. За попередньою інформацією, вдалося уразити основні виробничі потужності підприємства.
Про це розповів представник ГУР Андрій Юсов у коментарі для видання Радіо Свобода.
Атака дронів у Воронезькій області РФ
"Так, авіаційний завод. Це те, що можемо констатувати з різних джерел. Був гуркіт, також можемо підтвердити. Деталей розкривати не будемо, але, за попередньою інформацією, уражені основні виробничі потужності підприємства", — сказав Юсов, коментуючи атаку безпілотників.
Варто зазначити, що цієї ночі безпілотники атакували Борисоглібський навчальний авіаційний центр підготовки льотного складу імені Чкалова у Воронезькій області. Внаслідок атаки пошкодження отримали фасад та вікна навчального центру. Інформація про постраждалих відсутня.
Нагадаємо, 7 квітня кілька населених пунктів Бєлгородської області Росії потрапили під обстріл нібито ударних дронів.
Незадовго до того ГУР перехопило розмову цивільних з Бєлгорода, у якій ті бідкалися через відсутність продуктів харчування і те, що змушені покидати свої домівки.
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