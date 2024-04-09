Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow В ГУР прокомментировали атаку дронов в Воронежской области РФ arrow

В ГУР прокомментировали атаку дронов в Воронежской области РФ

9 апреля 2024 14:56
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В ГУР прокомментировали атаку дронов в Воронежской области РФ
Андрей Юсов. Фото: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В Главном управлении разведки подтвердили атаку двух беспилотников по авиапредприятию в Борисоглебске Воронежской области РФ. По предварительной информации, удалось поразить основные производственные мощности предприятия.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода.

Читайте также:

Атака дронов в Воронежской области РФ

"Да, авиационный завод. Это то, что можем констатировать из разных источников. Был грохот, также можем подтвердить. Деталей раскрывать не будем, но, по предварительной информации, поражены основные производственные мощности предприятия", — сказал Юсов, комментируя атаку беспилотников.

Следует отметить, что этой ночью беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Воронежской области. В результате атаки повреждения получили фасад и окна учебного центра. Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, 7 апреля несколько населенных пунктов Белгородской области России попали под обстрел якобы ударных дронов.

Незадолго до того ГУР перехватило разговор гражданских из Белгорода, в котором те жаловались из-за отсутствия продуктов питания и того, что вынуждены покидать свои дома.

война
россияне
беспилотники
обстрелы
ГУР
Россия
Андрей Юсов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку