В ГУР прокомментировали атаку дронов в Воронежской области РФ

Андрей Юсов. Фото: РБК

В Главном управлении разведки подтвердили атаку двух беспилотников по авиапредприятию в Борисоглебске Воронежской области РФ. По предварительной информации, удалось поразить основные производственные мощности предприятия.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Радио Свобода.

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"Да, авиационный завод. Это то, что можем констатировать из разных источников. Был грохот, также можем подтвердить. Деталей раскрывать не будем, но, по предварительной информации, поражены основные производственные мощности предприятия", — сказал Юсов, комментируя атаку беспилотников.

Следует отметить, что этой ночью беспилотники атаковали Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Воронежской области. В результате атаки повреждения получили фасад и окна учебного центра. Информация о пострадавших отсутствует.

Напомним, 7 апреля несколько населенных пунктов Белгородской области России попали под обстрел якобы ударных дронов.

Незадолго до того ГУР перехватило разговор гражданских из Белгорода, в котором те жаловались из-за отсутствия продуктов питания и того, что вынуждены покидать свои дома.