У Грузії переслідують добровольців, які билися на боці України

Грузинські добровольці в Україні. Фото ілюстративне: Мілітарний

Служба державної безпеки Грузії (СДБ) відтворює стандартні інформаційні операції Кремля, спрямовані проти діячів грузинської опозиції та колишніх українських правоохоронців. Зокрема, повідомляється про нібито спробу державного перевороту в країні.

До таких висновків прийшли аналітики Інституту вивчення війни у четвер, 25 липня.

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Переслідування проукраїнських добровольців

Нещодавно СДБ оголосила, що розслідує дії "колишніх високопосадовців уряду Грузії" та "колишніх співробітників українських правоохоронних органів" за організацію та фінансування спроб насильницького повалення влади в країні та терористичних актів, у тому числі підготовку до вбивства грузинського проросійського політика Бідзіна Іванішвілі.

Також СДБ нещодавно висунула звинувачення кільком грузинським добровольцям, які воювали в Україні на боці ЗСУ, у "змові з метою повалення уряду" та "тероризмі".

Командир Грузинського легіону Мамука Мамулашвілі заявив, що влада Грузії оголосила в розшук близько 300 громадян країни, які служили добровольцями в Грузинському легіоні. При цьому він не уточнив, у яких злочинах звинувачуються добровольці цього підрозділу. Також грузинські спецслужби вже оголосили, що грузинські добровольці за кордоном є "іноагентами".

Заява про спробу перевороту

Ще у вересні 2023 року СДБ оприлюднила необґрунтовані заяви про те, що колишні грузинські посадовці, співробітники української військової розвідки грузинського походження та грузини, які воюють пліч-о-пліч з українськими силами в Україні, готували насильницький переворот.

Нагадаємо, що Кремль регулярно використовує наратив про "насильницький переворот" в Україні, щоб спотворити Революцію Гідності 2014 року та протести за інтеграцію країни до Європейського Союзу. Таким чином, заяви СДБ дедалі більше подібні до риторики Кремля.

Раніше ми вже писали, що СДБ нещодавно викликала на допит кількох громадян Грузії, які служили добровольцями на боці українських військ. Їх звинувачують у "змові з метою повалення уряду" і "тероризмі".

Нагадаємо, в Україні у понеділок, 15 липня, загинув грузинський доброволець Зураб Іашвілі. Боєць помер у Львівському військовому шпиталі від ран.